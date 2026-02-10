Inter, Calhanoglu è tornato a lavorare in gruppo. Lui conferma sui social: "Back at it"

Hakan Calhanoglu è tornato a lavorare con il resto del gruppo e ha messo nel mirino la sfida di sabato sera che l'Inter disputerà contro la Juventus. Il centrocampista turco oggi ha posato anche insieme a Vincenzo Montella, ct della Turchia, che ha visitato la squadra nerazzurra ad Appiano Gentile. Cristian Chivu ora deciderà come impiegarlo nel derby d'Italia, ma la certezza è che l'ex Milan sarà a disposizione.

Il regista ha voluto festeggiare questa giornata con un post su Instagram, nel quale ha pubblicato diverse immagini che lo immortalano mentre si allena, commentando così: "Back at it". Un chiaro segnale della voglia che abbia di scendere in campo e dare il suo contributo in una partita decisiva per lo Scudetto, visto che potrebbe permettere all'Inter di superare un altro ostacolo nella rincorsa al titolo.

Oltre a Calhanoglu, anche Barella ha svolto la seduta con i compagni. Senza loro due era toccato a Sucic e Mkhitaryan, che non avevano sfigurato, ma è chiaro che avere i due titolari è tutto un altro discorso. Insieme a loro l'intoccabile è Zielinski, che è tornato a offrire prestazioni all'altezza del suo livello dopo una stagione sfortunata e piena di infortuni. Già domani si saprà qualcosa in più sulla formazione.