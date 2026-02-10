Inter, grandi notizie: Calhanoglu e Barella vedono il rientro, la Juventus nel mirino

"Rientreranno appena dopo il Sassuolo da quello che so io". Così Cristian Chivu aveva garantito già dopo la Coppa Italia, a semifinale acquisita, a proposito dei rientri tanto attesi di due punti fermi del centrocampo come Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu all'Inter. Loro, insieme a Denzel Dumfries, si sono allenati in questi ultimi giorni in seguito alla goleada inferta al Sassuolo dai compagni di squadra, con terapie del caso, palestra e lavoro personalizzato sul campo. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

Se per il laterale olandese servirà ancora pazientare per riaverlo a disposizione, il tecnico romeno pregusta già il ritrovamento di due tasselli imprescindibili in mezzo al campo, con Inter-Juventus a bussare alla porta questo sabato. Secondo la Rosea, Chivu è in stretto contatto con lo staff medico e di certo non ha intenzione di anticipare i tempi di rientro, rispettando invece l'attesa prevista ed evitando guai. Se il centrocampista sardo ha saltato quattro gare complessive, Calha qualcosa di più, contento l'Arsenal e altri tre impegni di campionato.

In loro assenza, ad ogni modo, Chivu è riuscito a colmare le lacune con uno Zielinski in gran rispolvero, la brillantezza di Diouf e Mkhitaryan oltre che il rilancio di Frattesi. Ad ogni modo si prevede che per il giorno di San Valentino Chivu abbia solamente l'imbarazzo della scelta in una zona nevralgica del campo, il che non guasta affatto in un Derby d'Italia.