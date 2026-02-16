Inter, Buruk chiama Calhanoglu: "Lo aspettiamo a braccia aperte al Galatasaray"

Ex centrocampista turco dell'Inter per tre anni, oggi sulla panchina del Galatasaray, Okan Buruk ha rilasciato un'intervista alla vigilia dell'incontro con la Juventus per la gara d'andata dei playoff di Champions League in occasione della quale ha lanciato un messaggio ad un membro attivo della rosa di Cristian Chivu in realtà. Si tratta di Hakan Calhanoglu, del quale si è tanto vociferato in estate per più di un abboccamento e tentativo da parte del club turco di portarlo a Istanbul e strapparlo ai nerazzurri: "Conosco Hakan da quindici anni, è un tifoso del Gala e i nostri fan vorrebbero che venisse qui. Diciamo che… lo aspettiamo a braccia aperte", l'allusione del tecnico del Cimbom.

Buruk intanto segue ancora la Serie A: "Certo. E chissà che un giorno non possa tornarci da allenatore. L’Inter resta la favorita per lo scudetto e ha un grande tecnico", gli elogi rivolti ai nerazzurri. "Chivu era un giocatore intelligente, mi aspettavo facesse bene in panchina: conosce l’ambiente e ha saputo portare le sue idee senza stravolgere un sistema che funzionava già molto bene".

Ma tornando invece al presente e alla sfida imminente contro la Juventus: "Spalletti è imprevedibile. A volte difende a quattro, altre a tre. Il punto di forza della Juve risiede nell’imprevedibilità dei suoi attaccanti: Yildiz è un fenomeno che in Turchia conosciamo bene, McKennie non dà punti di riferimento. E poi c’è Conceiçao, che è nato mentre io ero compagno di squadra di suo papà…".