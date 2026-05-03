Inter-Parma, le formazioni ufficiali: per la gara scudetto Chivu ritrova Bastoni, non Lautaro
Novanta minuti e poi l’Inter potrà festeggiare il ventunesimo scudetto della sua storia. I nerazzurri scendono in campo a San Siro per centrare, con tre giornate d’anticipo, il tricolore: alla squadra di Chivu basta un pareggio, dopo lo stop del Napoli con il Como. Ospite il Parma, già certo di una meritata salvezza.
Cristian Chivu, per la partita dello scudetto, ritrova Bastoni da titolare ma non Lautaro. In attacco c’è infatti Pio Esposito al fianco di Thuram, mentre in difesa l’azzurro riprende il suo posto al fianco di Bisseck e Akanji. Sommer in porta.
Carlos Cuesta conferma in blocco l’undici titolare visto anche contro il Pisa. Strefezza al fianco di Pellegrino in attacco.
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu.
Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.