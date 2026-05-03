Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter-Parma, le formazioni ufficiali: per la gara scudetto Chivu ritrova Bastoni, non Lautaro

Inter-Parma, le formazioni ufficiali: per la gara scudetto Chivu ritrova Bastoni, non LautaroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 19:46Serie A
Ivan Cardia

Novanta minuti e poi l’Inter potrà festeggiare il ventunesimo scudetto della sua storia. I nerazzurri scendono in campo a San Siro per centrare, con tre giornate d’anticipo, il tricolore: alla squadra di Chivu basta un pareggio, dopo lo stop del Napoli con il Como. Ospite il Parma, già certo di una meritata salvezza.

Cristian Chivu, per la partita dello scudetto, ritrova Bastoni da titolare ma non Lautaro. In attacco c’è infatti Pio Esposito al fianco di Thuram, mentre in difesa l’azzurro riprende il suo posto al fianco di Bisseck e Akanji. Sommer in porta.

Carlos Cuesta conferma in blocco l’undici titolare visto anche contro il Pisa. Strefezza al fianco di Pellegrino in attacco.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu.
Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

Articoli correlati
Inter, Marotta: "Inchiesta sugli arbitri? Siamo tranquillissimi, sempre corretti"... Inter, Marotta: "Inchiesta sugli arbitri? Siamo tranquillissimi, sempre corretti"
Inter, Marotta: "Chivu? Ottimisti fin dall'inizio, ma non mi aspettavo un'annata... Inter, Marotta: "Chivu? Ottimisti fin dall'inizio, ma non mi aspettavo un'annata così"
Parma, Cherubini ammette: "Chivu è qui anche grazie a noi, così come noi grazie a... Parma, Cherubini ammette: "Chivu è qui anche grazie a noi, così come noi grazie a lui"
Altre notizie Serie A
Verona, Sammarco: "Partita d'orgoglio, questo pareggio ci lascia un po' di rammarico"... Verona, Sammarco: "Partita d'orgoglio, questo pareggio ci lascia un po' di rammarico"
Inter, Marotta: "Inchiesta sugli arbitri? Siamo tranquillissimi, sempre corretti"... Inter, Marotta: "Inchiesta sugli arbitri? Siamo tranquillissimi, sempre corretti"
Juventus, Spalletti: "Oggi siamo stati poca roba, bisogna farci un esame di coscienza"... Juventus, Spalletti: "Oggi siamo stati poca roba, bisogna farci un esame di coscienza"
Juventus, Spalletti: "Oggi bisognava vincere punto e basta" Live TMWJuventus, Spalletti: "Oggi bisognava vincere punto e basta"
Verona, Bowie: "Felice di aver segnato alla Juve, ma avrei preferito un percorso... Verona, Bowie: "Felice di aver segnato alla Juve, ma avrei preferito un percorso diverso"
Juventus, Spalletti a Sogliano: "Non l'ho capito. Loro rimanevano in terra 30 secondi"... Juventus, Spalletti a Sogliano: "Non l'ho capito. Loro rimanevano in terra 30 secondi"
Hellas Verona, Bowie: "Contento per il gol. Futuro? Voglio restare a qui" Live TMWHellas Verona, Bowie: "Contento per il gol. Futuro? Voglio restare a qui"
Juventus, Cambiaso: "Guardi l'Inter e sono killer in area. Noi siamo mancati in questo"... Juventus, Cambiaso: "Guardi l'Inter e sono killer in area. Noi siamo mancati in questo"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, la zona Champions è più vicina. Goretzka, Zirkzee, la conferma di Modric e un difensore per un Milan da scudetto. Via Leao. Tre big nella lista dei partenti viola. La mia esperienza con Rocchi
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Marotta: "Chivu? Ottimisti fin dall'inizio, ma non mi aspettavo un'annata così"
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 35ª giornata di campionato
Immagine top news n.2 Juventus-Verona 1-1, le pagelle: Vlahovic divino, Montipò cancella il gol vittoria a Zhegrova
Immagine top news n.3 Vlahovic non basta, Montipò miracoloso: il Verona strappa l'1-1 alla Juve. Allegri sorride
Immagine top news n.4 Il Milan è in crisi: i numeri impietosi di una squadra che ha segnato un solo gol nelle ultime 5
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan ora rischia di essere agganciato dalla Juventus
Immagine top news n.6 Il Sassuolo complica i piani Champions del Milan: 2-0 firmato Berardi-Laurienté, Tomori espulso
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna è ottavo da solo, Cagliari a +9 sulla zona rossa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ultimo ballo dei senatori dell'Inter: in estate (forse) ne resterà soltanto uno Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La storia tra Palestra e l'Atalanta e una prossima mossa già scritta
Immagine news podcast n.2 Perché Florentino Perez (ri)vuole José Mourinho alla guida del Real Madrid
Immagine news podcast n.3 PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 La risposta della Juventus a Modric: perché Spalletti vuole Bernardo Silva
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "PSG-Bayern mette in cattiva luce ancora una volta la Serie A"
Immagine news Serie A n.2 Champions, è calcio propositivo vs conservativo: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Serena non ha dubbi: "Il Vicenza ha fatto un capolavoro sportivo. Gallo è una garanzia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Hellas Verona, Sammarco: "Dobbiamo onorare questo finale di stagione"
Immagine news Serie A n.2 Verona, Sammarco: "Partita d'orgoglio, questo pareggio ci lascia un po' di rammarico"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Marotta: "Inchiesta sugli arbitri? Siamo tranquillissimi, sempre corretti"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Spalletti: "Oggi siamo stati poca roba, bisogna farci un esame di coscienza"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Spalletti: "Oggi bisognava vincere punto e basta"
Immagine news Serie A n.6 Verona, Bowie: "Felice di aver segnato alla Juve, ma avrei preferito un percorso diverso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, con Cole una sola vittoria. Ma in casa: dove i bianconeri si giocano l'accesso ai playoff
Immagine news Serie B n.2 "Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?". Il duello con D'Angelo "fa la fortuna" di Stroppa
Immagine news Serie B n.3 Modesto ancora arbitro della promozione. Tra Serie C e B, il curioso caso del tecnico del Mantova
Immagine news Serie B n.4 Stroppa: "Se un top club di B mi chiamasse? Lasciamo stare. Oggi per me il Venezia vale troppo"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Tey: "Obiettivo Serie A. La rottura con Manfredi? Risultati non all'altezza"
Immagine news Serie B n.6 Serie B 2026/2027, a oggi sono sei le partecipanti sicure. Solo una è già nel torneo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Novara può salutare Dossena. Il nome più caldo è quello di Diana, ma non è l'unico
Immagine news Serie C n.2 Playoff Serie C, i risultati dopo i primi 45': si portano avanti Giana Erminio, Gubbio e Casarano
Immagine news Serie C n.3 Playoff Serie C, i risultato finale premia comunque il Cittadella. Arzignano eliminato
Immagine news Serie C n.4 Eterno Dionisi: "Vorrei giocare ancora un anno e poi fare qualcosa di diverso anche nel Livorno"
Immagine news Serie C n.5 Playoff Serie C, i risultati dopo i primi 45': Arzignano nei guai, doppio vantaggio del Cittadella
Immagine news Serie C n.6 Renate, Foschi pronto ai playoff: "Un avversario vale l'altro. Daremo battaglia contro tutti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Parma, tutto pronto a San Siro: nerazzurri a un passo dal titolo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, i risultati della 20ª giornata: Fiorentina vittoriosa sul Como Women. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma campione d'Italia, l'ex Spugna: "Un campionato conquistato con passione e sacrificio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma campione d'Italia, Greggi: "Scudetto desiderato e voluto. Orgogliosa di questa squadra"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma campione d'Italia, Giugliano entusiasta: "Non ci credo! Sono felicissima. Sul futuro..."
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma campione d'Italia, Bavagnoli: "Una grandissima emozione, un successo di tutti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma F., Haavi: "Scudetto speciale, questo gruppo ha fatto qualcosa di unico"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!