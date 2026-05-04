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Bastoni festeggia lo scudetto con l'Inter: "Non sono mai stato solo, questo significa di più"

Bastoni festeggia lo scudetto con l'Inter: "Non sono mai stato solo, questo significa di più"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 17:45Serie A
Alessio Del Lungo

Non è ovviamente stato un anno come gli altri per Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter, dal 14 febbraio in poi, ha vissuto qualcosa che non aveva mai vissuto prima. La simulazione in contro la Juventus, i fischi di qualsiasi stadio d'Italia che non fosse San Siro a ogni pallone toccato, l'interesse del Barcellona, i problemi alla tibia, l'espulsione con l'Italia, la conseguente esclusione dal Mondiale e infine le assenze per problemi fisici con i nerazzurri nel finale di campionato.

Tutto in meno di 3 mesi. La vittoria dello scudetto è stata quasi una liberazione per il classe '99, che ha voluto sottolineare su Instagram la sua gratitudine nei confronti dei tifosi dell'Inter, che lo hanno sempre supportato in qualsiasi momento: "Questo significa di più. Non sono mai stato solo. In ogni situazione, ho sentito il vostro sostegno. 21° Scudetto. Insieme".

Alessandro Bastoni in carriera vanta 296 presenze e 8 gol con l'Inter, 24 gettoni e una rete con il Parma e 9 apparizioni con l'Atalanta. Inoltre è sceso in campo 43 volte con l'Italia, segnando 3 gol. Nel suo palmares annovera un Europeo, 3 Serie A, 2 Coppa Italia e 3 Supercoppa Italiana, più un campionato italiano Under 17 conquistato con la Dea.

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