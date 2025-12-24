Inter, per Calhanoglu si decide tutto in sei mesi: rinnovo o cessione in estate

Le voci che tra giugno e luglio avevano agitato l’ambiente nerazzurro attorno al futuro di Hakan Calhanoglu si sono progressivamente spente, ma il tema è destinato a tornare d’attualità. Il centrocampista turco, tornato protagonista con Cristian Chivu dopo una stagione precedente segnata da stop fisici e rendimento altalenante, resta una delle colonne dell’Inter, come dimostrano i numeri e il peso specifico nel gioco.

La sua annata passata non era stata all’altezza di quella dello scudetto della seconda stella, nonostante le reti messe a segno: cinque infortuni avevano inciso sulla continuità e sulla brillantezza delle prestazioni. Per questo, quando si era parlato di un possibile trasferimento al Galatasaray, in viale della Liberazione non era stato alzato un vero muro, ma si era chiesta una valutazione congrua rispetto alle cifre proposte dalla Turchia.

Ora però la situazione torna a essere strategica. Calhanoglu compirà 32 anni a febbraio e il suo contratto scadrà nel 2027, aprendo lo scenario di una possibile ultima finestra utile per monetizzare. L’Inter dovrà decidere se puntare su un rinnovo o valutare soluzioni alternative, anche alla luce dei possibili ritorni di fiamma da parte di Galatasaray e Fenerbahce. Lo riporta Tuttosport