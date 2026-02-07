Calhanoglu in campo contro la Juve? Il turco rassicura: "Sì, ce la faccio"

Cresce l'ottimismo per il recupero di Hakan Calhanoglu per il Derby d'Italia. Il regista turco, riferiscono i colleghi di Sky Sports, ha risposto ad alcuni tifosi al momento del suo arrivo ad Appiano Gentile. In particolar modo, alla domanda sulla sua presenza per la partita del 14 febbraio contro la Juventus, Calhanoglu ha risposto: "Sì sì, ce la faccio" rassicurando i tifosi nerazzurri su come il recupero dall'infortunio stia procedendo beneò

Ultima partita, l'11 gennaio

31 anni, Calhanoglu è fermo dalla partita dell'11 gennaio contro il Napoli. Il problema al polpaccio l'ha costretto a saltare le sfide contro Lecce, Udinese, Pisa e Cremonese in Serie A, oltre a quelle contro Arsenal e Borussia Dortmund in Champions League. A queste partite si aggiungerà anche quella di domani contro il Sassuolo. In questa stagione il turco ha raccolto 22 presenze in tutte le competizioni, segnando 8 reti.