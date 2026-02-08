Hakan Calhanoglu, nell'occhio del ciclone a luglio. Perché voleva il Galatasaray

"Nessun retroscena".Rispondeva così Hakan Calhanoglu, lo scorso luglio, a chi lo tacciava di volersi escludere dalla lotta. "Dopo l'infortunio nella finale di Champions League, abbiamo comunque deciso che partissi con la squadra per gli Stati Uniti. Essere lì, anche senza poter scendere in campo, è stato importante per me. Volevo stare vicino al gruppo, dare il mio supporto. Purtroppo, durante un allenamento negli USA ho riportato un altro infortunio, in una zona diversa. La diagnosi è stata chiara: strappo muscolare. Per questo non ho potuto giocare. Non c'è altro".

Una bomba innescata da Lautaro e fatta esplodere da Giuseppe Marotta. Il capitano aveva mandato un messaggio chiaro: "Chi non vuole stare qui a lottare se ne vada", dopo la sconfitta contro la Fluminense. "Immagino si riferisse a lui - aveva poi spiegato il presidente nerazzurro - Sono parole da capitano, ha sottolineato alcune supposizioni e alcune verità. Quando un giocatore non vuole più stare qui è giusto che vada. Ad oggi nessuno ha manifestato questa volontà. Con Hakan parleremo e risolveremo nel migliore dei modi". L'Inter non ha mai aperto alla cessione e Calhanoglu è ancora lì.

Okan Buruk ha poi svelato il retroscena, con il Galatasaray che era pronto ad acquistarlo. "L'Inter avrebbe dovuto spendere 40-45 mln per sostituirlo. Hakan avrebbe fatto grandi sacrifici pur di venire al Galatasaray ma l'Inter non ha voluto lasciarlo partire". Non è detto che a giugno la questione non si riapra. Oggi Hakan Calhanoglu compie 32 anni.