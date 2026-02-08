Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Hakan Calhanoglu, nell'occhio del ciclone a luglio. Perché voleva il Galatasaray

Hakan Calhanoglu, nell'occhio del ciclone a luglio. Perché voleva il GalatasarayTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

"Nessun retroscena".Rispondeva così Hakan Calhanoglu, lo scorso luglio, a chi lo tacciava di volersi escludere dalla lotta. "Dopo l'infortunio nella finale di Champions League, abbiamo comunque deciso che partissi con la squadra per gli Stati Uniti. Essere lì, anche senza poter scendere in campo, è stato importante per me. Volevo stare vicino al gruppo, dare il mio supporto. Purtroppo, durante un allenamento negli USA ho riportato un altro infortunio, in una zona diversa. La diagnosi è stata chiara: strappo muscolare. Per questo non ho potuto giocare. Non c'è altro".

Una bomba innescata da Lautaro e fatta esplodere da Giuseppe Marotta. Il capitano aveva mandato un messaggio chiaro: "Chi non vuole stare qui a lottare se ne vada", dopo la sconfitta contro la Fluminense. "Immagino si riferisse a lui - aveva poi spiegato il presidente nerazzurro - Sono parole da capitano, ha sottolineato alcune supposizioni e alcune verità. Quando un giocatore non vuole più stare qui è giusto che vada. Ad oggi nessuno ha manifestato questa volontà. Con Hakan parleremo e risolveremo nel migliore dei modi". L'Inter non ha mai aperto alla cessione e Calhanoglu è ancora lì.

Okan Buruk ha poi svelato il retroscena, con il Galatasaray che era pronto ad acquistarlo. "L'Inter avrebbe dovuto spendere 40-45 mln per sostituirlo. Hakan avrebbe fatto grandi sacrifici pur di venire al Galatasaray ma l'Inter non ha voluto lasciarlo partire". Non è detto che a giugno la questione non si riapra. Oggi Hakan Calhanoglu compie 32 anni.

Articoli correlati
Calhanoglu in campo contro la Juve? Il turco rassicura: "Sì, ce la faccio" Calhanoglu in campo contro la Juve? Il turco rassicura: "Sì, ce la faccio"
L'Inter torna a lavoro: Martinez e Di Gennaro in gruppo, ancora out Calhanoglu L'Inter torna a lavoro: Martinez e Di Gennaro in gruppo, ancora out Calhanoglu
A gennaio resta, ma poi che succede? Inter, il rinnovo di Calhanoglu un tema per... A gennaio resta, ma poi che succede? Inter, il rinnovo di Calhanoglu un tema per la primavera
Altre notizie Nato Oggi...
Hakan Calhanoglu, nell'occhio del ciclone a luglio. Perché voleva il Galatasaray Hakan Calhanoglu, nell'occhio del ciclone a luglio. Perché voleva il Galatasaray
Nicolò Barella, da 7 anni all'Inter. Preferendola a sirene straniere come Liverpool... Nicolò Barella, da 7 anni all'Inter. Preferendola a sirene straniere come Liverpool o Bayern
Jorgen Strand Larsen, può essere un rimpianto per Milan e Bologna? Venduto per 50... Jorgen Strand Larsen, può essere un rimpianto per Milan e Bologna? Venduto per 50 milioni
Cristiano Ronaldo, quanti gol mancano ai mille? Fra poco smetterà anche lui Cristiano Ronaldo, quanti gol mancano ai mille? Fra poco smetterà anche lui
Rasmus Hojlund, la maggior plusvalenza dei Percassi. Tornato in Italia in estate Rasmus Hojlund, la maggior plusvalenza dei Percassi. Tornato in Italia in estate
Radu Dragusin, due anni fa ha preferito il Tottenham al Bayern Monaco. Seguito dalle... Radu Dragusin, due anni fa ha preferito il Tottenham al Bayern Monaco. Seguito dalle italiane
Martin Zubimendi, chiesto da Arteta. Dopo che la Sociedad aveva rifiutato City e... Martin Zubimendi, chiesto da Arteta. Dopo che la Sociedad aveva rifiutato City e Liverpool
Gabriel Omar Batistuta, corse e mitraglie sotto la Fiesole. Poi lo Scudetto con la... Gabriel Omar Batistuta, corse e mitraglie sotto la Fiesole. Poi lo Scudetto con la Roma
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
1 Fiorentina beffata nel recupero dal Torino. Vanoli spiega le scelte, Baroni: "Stiamo cambiando"
2 Il Napoli si rilancia, Sosa frena: "Giocando così niente Scudetto: 3 punti per la Champions"
3 12 vittorie di fila del Lione, Fonseca: "Rosso a Endrick? Gli arbitri devono proteggerlo"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 febbraio
5 La Juventus blinda Yildiz, Comolli parla in italiano e Spalletti: "Rinnovo? Se me lo merito come Kenan"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Da Bologna-Parma a Juve-Lazio passando per Sassuolo-Inter: le probabili formazioni della Serie A
Immagine top news n.1 Il Napoli è ancora vivo, il Genoa recrimina: Conte batte De Rossi al 94' ma si ferma McTominay
Immagine top news n.2 La Juventus blinda Yildiz, Comolli parla in italiano e Spalletti: "Rinnovo? Se me lo merito come Kenan"
Immagine top news n.3 Fiorentina-Torino 2-2, le pagelle: Vanoli fa e distrugge tutto con i cambi. Casadei è letale
Immagine top news n.4 La Fiorentina beffata ancora nel recupero. Maripan regala al Torino il 2-2 in extremis
Immagine top news n.5 Genoa-Napoli 2-3, le pagelle: Colombo in gol, Buongiorno disastroso, Hojlund decisivo
Immagine top news n.6 Il Napoli la spunta in dieci nel recupero: decide un rigore di Hojlund, 3-2 a Marassi sul Genoa
Immagine top news n.7 Juve, dopo Yildiz rinnova Spalletti? “Elkann lo sento spesso, se me lo sarò meritato come Kenan…”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.2 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.3 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.4 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter a Sassuolo, dubbio Thuram-Pio Esposito. Chivu pronto al tour de force
Immagine news Serie A n.2 Yildiz, promessa mantenuta: rinnovo con la Juve e titolare contro la Lazio
Immagine news Serie A n.3 Lazio, tra i sogni di Sarri e la realtà odierna: una settimana per definire la stagione
Immagine news Serie A n.4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 febbraio
Immagine news Serie A n.5 Torino, Baroni: "Credo che la Fiorentina possa salvarsi. Sarà dura, come per noi"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Kean: "Paratici? Mi ha sempre incoraggiato, farà molto bene a Firenze"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Monza-Avellino: i biancorossi chiamano la promozione, Biancolino vuole infastidire
Immagine news Serie B n.2 DS Palermo: "Vittoria complicata, l'Empoli ci ha creato difficoltà. Soddisfatti del mercato"
Immagine news Serie B n.3 D’Alessandro trascina il Catanzaro: "Vittoria che ci serviva, ora continuità"
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, Chiappella: "Rosso a Guiu? Decisione giusta"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Donadoni: "Serve una profonda autocritica"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Francesconi: "Aspettavo il gol da tantissimo tempo. Sono davvero felice"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, Dossena guarda avanti: "Prestazione solida col Brescia, pensiamo una gara alla volta"
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, D’Alesio chiama la svolta: "Serve una vittoria in casa"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Gallo predica calma: "Abbiamo fatto tanto ma ancora niente di definitivo"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Salvemini: "Rigore sbagliato? Fa male, ma conta solo aver vinto"
Immagine news Serie C n.5 Perugia, Tedesco: "Servono equilibrio e personalità. Grazie alla società per il mercato"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, vittorie di misura per Alcione, Trento e Giana. Pari tra Potenza e Siracusa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Lazio, ultime 5 partite con un padrone solo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Inter, mai un pareggio nelle sfide giocate in Emilia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Udinese, precedenti a basso punteggio al Via del Mare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: Como-Juve finisce 0-2. Bianconere al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Como Women-Juventus 0-1 al 45'. Carbonell a segno
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio corsara. Il derby emiliano è del Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan Women, arriva a titolo definitivo Mawa Sesay: accordo fino al giugno 2029
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A, fra poco in campo Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma: le formazioni ufficiali
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano