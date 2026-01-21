L'Inter torna a lavoro: Martinez e Di Gennaro in gruppo, ancora out Calhanoglu

L'Inter ha già ripreso la sua routine quotidiana ed è tornata a lavorare ad Appiano Gentile il giorno dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Arsenal. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Cristian Chivu ha diretto una seduta di scarico alla quale hanno partecipato tutti i calciatori scesi in campo ieri a San Siro, mentre chi non lo ha fatto ha svolto un lavoro differente. Presenti anche Josep Martinez e Raffaele Di Gennaro.

Ancora alle prese con la convalescenza post-operatoria invece Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries. Il centrocampista ieri è mancato in cabina di regia a dettare i tempi, l'esterno olandese invece è indubbiamente l'assenza più pesante, anche perché il suo sostituto Luis Henrique non convince del tutto. Da capire se la società deciderà o meno di intervenire sul mercato. Marotta ieri ha ricordato che il rientro dell'ex PSV è più vicino e, in assenza di opportunità, non verrà acquistato nessuno.