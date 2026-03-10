Inter, per il centrocampo occhi anche su Brandt: è a scadenza col Dortmund

L'Inter si lecca le ferite dopo il ko nel derby contro il Milan, con la classifica che resta comunque incoraggiante visti i 7 puti di vantaggio sui rossoneri a 10 giornate dal termine. Intanto però, la società ha già iniziato a pensare al futuro.

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare la rosa nerazzurra è Henrik Mkhitaryan, con gli uomini mercato dell'Inter che secondo L'Interista hanno messo gli occhi in Germania per trovare il sostituto dell'armeno. In questo senso uno dei nomi ricorrenti è quello di Leon Goretzka, giocatore in scadenza col Bayern Monaco. Fra le novità c'è anche il profilo di Julian Brandt, centrocampista offensivo che al termine della stagione dirà addio al Borussia Dortmund a parametro zero dopo 7 anni.