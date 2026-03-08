Brandt via a giugno, Borussia Dortmund deciso: "Rimasto 7 anni, noi vogliamo riorientarci"

Ha sorpreso un po' l'uscita di scena del direttore sportivo del Borussia Dortmund riguardo il futuro di Julian Brandt, ma a pochi mesi dalla scadenza del contratto Lars Ricken ha vuotato il sacco e svelato che il centrocampista classe '96 lascerà il club giallonero al termine della stagione corrente. Nessun rinnovo dunque.

"C'erano già state alcune indiscrezioni", ha esordito il dirigente del BVB. "Il fatto è che ci sono stati colloqui aperti e si è giunti di comune accordo alla decisione che il contratto in scadenza non verrà prolungato. Julian ha giocato centinaia di partite per il Borussia Dortmund. Credo che non possiamo che essergli grati", l'anticipazione dell'addio di Brandt.

"È rimasto con noi per sette anni. A volte è stato visto in modo critico, ma anche oggi (ieri, ndr) ha fornito un assist. Ho amato le sue statistiche. Tra poche settimane compirà 30 anni, e noi vogliamo riorientarci un po'. In questo senso, può essere un'opportunità per entrambe le parti", ha dichiarato Ricken ai microfoni di Sky Sports DE dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Colonia.

Anche Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato di Brandt: Entrambe le parti sono giunte alla conclusione che ci sarà qualcosa di diverso in futuro. Per questo motivo, affronteremo con successo le prossime nove partite insieme a 'Jule'. Abbiamo deciso insieme. Alla fine, la scelta coinvolge il ragazzo, ovvero Jule, e ovviamente il nostro direttore sportivo, il consiglio d'amministrazione e l'allenatore. Parliamo con una sola voce".