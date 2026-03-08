Occasione Serie A per uno svincolato di lusso. A giugno Brandt lascerà il Borussia Dortmund

L’occasione potrebbe interessare anche diverse squadre italiane in cerca di un centrocampista di fantasia nella prossima sessione estiva di calciomercato. Nelle ultime ore, infatti, è arrivata una conferma che già era nell’aria: al termine della stagione Julian Brandt lascerà il Borussia Dortmund a parametro zero.

A confermarlo è stato il direttore sportivo del club giallonero Lars Ricken ai microfoni di Sky Sport DE: “Ne abbiamo parlato a lungo, abbiamo avuto diverse conversazioni con lui e il suo entourage ma alla fine non siamo riusciti a metterci d’accordo per un nuovo contratto. Ha giocato centinaia di partite con noi e penso che possiamo solo essergli grato per quello che ha fatto con noi e per noi negli ultimi sette anni. Anche oggi ha servito un altro assist. Credo che a breve faccia trent’anni e questa è un’età in cui puoi ancora reinventarti. È quello che vuole e noi lo rispettiamo. Potrà essere un’opportunità per andare avanti sia per noi che per lui”.

Un colpo che, a parametro zero, rappresenterebbe un vero e proprio a fare per un calciatore che a maggio compierà 30 anni e che con la maglia del Borussia Dortmund, che veste dal 2019, ha messo finora a referto 298 presenze con 56 gol e 69 assist, numeri destinati probabilmente ad implementarsi in questi ultimi mesi di stagione che la squadra dovrà disputare.