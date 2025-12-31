Inter, prime indiscrezioni sulle future maglie: kit away in stile baseball
Emergono le prime indiscrezioni sulle nuove maglie dell’Inter, per la stagione 2026/2027. Secondo quanto riferito da FcInter1908, la prima maglia tenderà al classico: strisce verticali nere e azzurre, stemma Nike in giallo, con colletto nero e bottoni come chiusura attorno al collo.
La grande novità riguarderebbe la seconda maglia, che dovrebbe essere un omaggio al baseball, almeno graficamente, con delle righe sottilissime blu sul bianco.
A cambiare sarà anche la rappresentazione grafica del logo dell’Inter, che nel kit away differirà leggermente dall’originale.
