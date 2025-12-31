Sampdoria, caccia a un portiere: ipotesi Martinelli della Fiorentina per sostituire Coucke

La Sampdoria nel corso del mercato invernale cercherà una sistemazione per quel Gaetan Couke che non ha convinto nelle due occasioni che gli sono state concesse dalla Sampdoria in questa stagione finendo nuovamente in panchina alle spalle di Stefano Ghidotti. Il belga classe ‘98, arrivato da svincolato dopo l’esperienza in Arabia Saudita con l’Al-Orobah firmando un contratto biennale.

L’operazione non appare facile, ma la società ligure è già al lavoro per trovare un suo sostituto con il nome di Tommaso Martinelli, classe 2006 in forza alla Fiorentina dove però è chiuso dall’esperto De Gea. Lo riferisce l’edizione genovese de La Repubblica.

Il giovane portiere in questa stagione è sceso in campo solo due volte, entrambe in Conference League contro Mainz e Losanna, e potrebbe essere ceduto in prestito per giocarsi le proprie chance in blucerchiato sfidando l’attuale titolare per un posto in Serie B.