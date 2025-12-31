Champions, il punto sulle italiane a due giornate dalla fine della League Phase
Ancora due partite, poi si concluderà la League Phase della Champions League, la prima parte del nuovo format della massima competizione continentale. Quattro squadre italiane in corsa, ciascuna con le sue ambizioni. Ricordiamo che le prime otto in classifica accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre che chiuderanno dalla nona alla ventiquattresima posizione dovranno affrontare i playoff, in programma a metà febbraio.
Qui Atalanta. I bergamaschi sono la formazione di Serie A più in alto, con 13 punti. Fissando l’asticella per la top 8 a 16/17 punti, il traguardo è possibile, se non proprio probabile, dato che nei prossimi due incroci la Dea ospiterà l’Athletic Club di Bilbao e poi chiuderà in Belgio, in casa dell’Union Saint-Gilloise.
Qui Inter. La squadra di Chivu segue quella di Palladino in classifica, con 12 punti. Ma la missione sembra ben più complicata: servono almeno 4 punti, da conquistare in casa con l’Arsenal e in trasferta a Dortmund con il Borussia.
Qui Juventus. La qualificazione tra le prime otto, a meno di clamorosi colpi di scena, è alquanto improbabile. Per blindare gli spareggi - la quota dovrebbe essere sugli 11-12 punti - ai bianconeri servono almeno due punti. Prossimi impegni: in casa con il Benfica, in trasferta con il Monaco.
Qui Napoli. Sette punti in sei giornate e una mezza impresa per centrare gli spareggi: servono almeno quattro punti, in due sfide per nulla scontate. La squadra di Conte sarà di scena prima a Copenaghen, e poi chiuderà in casa con il Chelsea.
Questa la classifica aggiornata
Arsenal – 18
Bayern – 15
PSG – 13
Manchester City – 13
Atalanta – 13
Inter – 12
Real Madrid – 12
Atl. Madrid – 12
Liverpool – 12
Dortmund – 11
Tottenham – 11
Newcastle – 10
Chelsea – 10
Sporting – 10
Barcellona – 10
Marsiglia – 9
Juventus – 9
Galatasaray – 9
Monaco – 9
Leverkusen – 9
PSV – 8
Qarabag – 7
Napoli – 7
FC Copenhagen – 7
Benfica – 6
Pafos – 6
Royale Union SG – 6
Ath. Bilbao – 5
Olympiacos – 5
Francoforte – 4
Club Brugge – 4
Bodo/Glimt – 3
Slavia Praga – 3
Ajax – 3
Villarreal – 1
Kairat Almaty – 1