L'Inter s'è mossa per Tarik Muharemovic: perché nell'incastro può rientrare Frattesi

© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 12:57Serie A
Raimondo De Magistris

Nell'intervista rilasciata al quotidiano 'TuttoSport' l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato anche nel futuro di quello che è il gioiellino più in vista della rosa. Di quel Tarik Muharemovic che nell'ultima partita del 2025 ha realizzato la rete del definitivo 1-1 nella sfida contro il Bologna, ma soprattutto s'è reso protagonista di un'eccellente prima parte di stagione al centro della difesa. Al fianco dell'indonesiano Jay Idzes. "Qualche approccio sì, non con il Bournemouth. Con l'Inter sì, ma non ci sono richieste ufficiale. Pure il Bologna l'altra sera mi ha chiesto di Muharemovic", ha dichiarato il dirigente neroverde.

Il Bologna difficilmente andrà oltre la richiesta d'informazioni, si sta già orientando in maniera decisa su altri obiettivi. Su calciatori meno costosi. Discorso diverso invece per l'Inter che dalla scorsa estate ha dato il via a un importante ringiovanimento della rosa e che la prossima estate saluterà sia Acerbi che De Vrij, entrambi in scadenza di contratto. "Muharemovic non lo dobbiamo vendere per forza. Vogliamo valorizzarlo. Per noi Tarik non ha un prezzo oggi, molto dipende da chi ce lo chiede", ha poi aggiunto Carnevali.
Però, al netto delle dichiarazioni dell'AD del Sassuolo, oggi la valutazione di Muharemovic si attesta tra i 20 e i 25 milioni di euro con la Juventus che resta spettatrice interessata visto che al momento della cessione del calciatore per tre milioni di euro ha trattenuto per sé il 50% sulla futura rivendita.

Quest'ultimo è aspetto non secondario. Non solo perché la Juventus avrebbe un canale privilegiato per riportarlo a Torino, ma soprattutto perché il passaggio all'Inter di Muharemovic potrebbe essere la chiave di volta per sbloccare il trasferimento di Davide Frattesi alla Juventus. Quest'ultimo è tra i primi obiettivi di Luciano Spalletti e lo stesso centrocampista - nell'anno del possibile Mondiale - vuole una seconda parte di stagione da protagonista. "Se lui gioca, può emergere. Se viene qui al Sassuolo gioca noi lo riprendiamo subito (ride, ndr)", ha detto quest'oggi proprio Carnevali. Scenario improbabile a differenza di un suo trasferimento alla Juventus. Potrebbe dipendere anche da Muharemovic...

