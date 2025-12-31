Virtus Entella, il presidente Gozzi: "Il 2025 verrà ricordato come un anno irripetibile"

Antonio Gozzi, presidente dell'Entella, con una lettera pubblicata sul sito ufficiale del club di Chiavari, ha tracciato un bilancio del 2025 dei Diavoli Neri:

"Come prima cosa voglio fare tanti auguri di buona fine e di buon inizio a tutti i tifosi e sostenitori dell’Entella, a tutti coloro che lavorano nel club, ai giocatori e ai tecnici. Siamo una grande comunità.

Per impegni lavorativi non ho avuto la possibilità nel corso della tradizionale festa del settore giovanile di fare gli auguri ai 700 ragazzi e ragazze che ogni settimana scendono in campo con la nostra maglia; colgo quindi l’occasione per farlo adesso.

Il 2025 verrà ricordato come un anno irripetibile. In un campionato professionistico, perdere una sola partita casalinga in tutto l’anno solare colloca l’Entella nell’élite del calcio europeo, perché nessuna squadra ha fatto meglio di noi. Abbiamo vinto un campionato con 11 punti di vantaggio a tre giornate dalla fine: questo la dice lunga sul percorso fatto dalla squadra.

Oggi siamo in Serie B e, naturalmente, questo è un campionato decisamente più difficile rispetto alla Lega Pro. In questa prima parte di stagione siamo partiti bene, per poi chiudere l’anno in modo meno positivo, ma io resto fiducioso perché in questa squadra vedo grande temperamento e una forte voglia di esserci.

Anche nelle partite che abbiamo perso, i ragazzi hanno dato il massimo, dimostrando di potersela giocare con tutti. Penso alla partita con il Palermo, che avremmo potuto vincere, ma anche alla gara di sabato scorso a Venezia, dove avremmo potuto portare a casa un punto.

Sarà dura, lo sappiamo, perché il livello si è alzato enormemente negli anni ed esiste anche una grande differenza di budget con le prime che per forza di cose conta. Cercheremo nel mercato di trovare qualche elemento giusto per rafforzare la squadra.

Come sempre ce la metteremo tutta. Dal presidente fino all’ultimo bambino che indossa la nostra maglia, non molliamo: siamo combattenti, lotteremo fino in fondo e sono fiducioso che alla fine ce la faremo.

Il presidente

Antonio Gozzi"