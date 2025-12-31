Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie A, continua il trend positivo: oltre 6 milioni di spettatori per l'ultima giornata del 2025

© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
ieri alle 23:25Serie A
Ivan Cardia

Anche l’ultima giornata del campionato di Serie A per il 2025 ormai in chiusura conferma l’andamento positivo degli ascolti per DAZN, emittente principale del torneo.

Anche questa volta, infatti, gli spettatori in Tv sono stati più di 6 milioni, per la precisione 6.366.989. A trainare gli ascolti, inevitabilmente, Atalanta-Inter: la sfida di alta classifica è stata trasmessa in modalità gratuita e ha attirato davanti agli schermi oltre 1,6 milioni di spettatori.

Seguono Milan-Verona, con 911.404 telespettatori, e Cremonese-Napoli a quota 839.881. Sopra il mezzo milione anche le due gare in co-esclusiva con Sky, ovvero Pisa-Juventus (750.851 spettatori) e Roma-Genoa (565.419).

