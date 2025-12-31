Serie A, continua il trend positivo: oltre 6 milioni di spettatori per l'ultima giornata del 2025
TUTTO mercato WEB
Anche l’ultima giornata del campionato di Serie A per il 2025 ormai in chiusura conferma l’andamento positivo degli ascolti per DAZN, emittente principale del torneo.
Anche questa volta, infatti, gli spettatori in Tv sono stati più di 6 milioni, per la precisione 6.366.989. A trainare gli ascolti, inevitabilmente, Atalanta-Inter: la sfida di alta classifica è stata trasmessa in modalità gratuita e ha attirato davanti agli schermi oltre 1,6 milioni di spettatori.
Seguono Milan-Verona, con 911.404 telespettatori, e Cremonese-Napoli a quota 839.881. Sopra il mezzo milione anche le due gare in co-esclusiva con Sky, ovvero Pisa-Juventus (750.851 spettatori) e Roma-Genoa (565.419).
Articoli correlati
Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
Le più lette
3 Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro