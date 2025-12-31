Fantacalcio, i migliori 5 attaccanti dopo 17 giornate
Ecco i 5 migliori attaccanti per fantamedia dopo 17 giornate presi da Fantalab:
1 - Lautaro Martinez: 16 presenze - fantamedia 8.19 - media voto 6.38 - 9 gol - 3 assist - 2 ammonizioni
2 - Kilicsoy: 4 presenze - fantamedia 8.12 - media voto 6.62 - 2 gol - 1 ammonizione
3 - Bonny: 10 presenze - fantamedia 7.90 - media voto 6.40 - 4 gol - 3 assist
4 - Hojlund: 12 presenze - fantamedia 7.88 - media voto 6.25 - 6 gol - 2 assist - 1 ammonizione
5 - Yildiz: 16 presenze- fantamedia 7.84 - media voto 6.47 - 6 gol - 4 assist
