Roma e Bologna ci sperano: il punto a due giornate dalla fine della prima fase di Europa League
Due italiane per l’Europa League, entrambe con buone speranze di evitare la lotteria dei playoff. A due giornate dalla fine della prima fase, vediamo il quadro della seconda competizione europea. Ricordiamo che le prime otto accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le formazioni dalla nona alla ventiquattresima parteciperanno agli spareggi.
Qui Roma. I giallorossi, dodici punti, hanno bisogno di due risultati utili - vittoria più pareggio, almeno - per centrare la top 8. Prossime avversarie: lo Stoccarda in casa e il Panathinaikos in Grecia. Ambientino.
Qui Bologna. La squadra di Italiano è più attardata, a undici punti, ma in una situazione molto simile. E, sulla carta, ha due incroci più favorevoli: Celtic in casa e Maccabi Tel Aviv in trasferta. Missione possibile.
Classifica Europa League
Lione 15 (+10)
Midtjylland 15 (+8)
Aston Villa 15 (+6)
Betis 14 (+7)
Friburgo 14 (+6)
Ferencvaros 14 (+5)
Braga 13 (+5)
Porto 13 (+4)
Stoccarda 12 (+7)
Roma 12 (+5)
Nottingham Forest 11 (+5)
Fenerbahçe 11(+4)
Bologna 11 (+4)
Viktoria Plzen 10 (+4)
Panathinaikos 10 (+2)
Genk 10 (+1)
Stella Rossa 10 (0)
Paok Salonicco 9 (+3)
Celta Vigo 9 (+3)
Lille 9 (+4)
Young Boys 9 (-4)
Brann 8 (-1)
Ludogorets 7 (-3)
Celtic Glagow 7 (-4)
Dinamo Zagabria 7 (-5)
Basilea 6 (-1)
FCSB 6 (-4)
G. A. Eagles 6 (-6)
Sturm Graz 4 (-4)
Feyenoord 3 (-6)
RB Salisburgo 3 (-6)
Utrecht 1 (-6)
Glagow Rangers 1(-8)
Malmo 1 (-9)
Maccabi Tel Aviv 1 (-16)
Nizza 0 (-9)