Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone A

Claudia Marrone
Oggi alle 11:30Serie C
Claudia Marrone

Proprio con una sfida del Girone A, quella tra Union Brescia e Inter U23, vinta 2-0 nel recupero dalla formazione guidata da mister Eugenio Corini, si è chiuso il girone di andata di Serie C, che ha dato una prima linea di quella che è la classifica dei marcatori del torneo, che vedrà la ripresa fissata al 3 gennaio.
Con TuttoMercatoWeb.com, andiamo quindi a vedere quella che è la classifica marcatori completa del Girone A per questa prima parte di stagione (tra parentesi il numero di rigori segnati):

8 gol: Mastroianni (3; Pro Patria), Minesso (Arzignano), Sipos (2; Lecco)

7 gol: Rauti (Vicenza)

6 gol: Bertoli (2; Ospitaletto), Capone (5; Trento), Gunduz (Triestina), Stuckler (1; Vicenza)

5 gol: Cazzadori (Union Brescia), Clemenza (2; Dolomiti Bellunesi), Da Graca (Novara), Giannotti (Trento), La Gumina (2; Inter U23), Morra (1; Vicenza), Spinaccè (Inter U23), Vertainen (Triestina)

4 gol: Caccavo (Lumezzane), Castelli (1; Cittadella), Comi (Pro Vercelli), De Paoli (2; AlbinoLeffe), Di Molfetta (1; Union Brescia), Dalmonte (Trento), Fabbro (Virtus Verona), Furrer (Lecco), Gualandris (Ospitaletto), Ionita (1; Triestina), Maistrello (Union Brescia), Parker (Pergolettese), A. Sow (Pro Vercelli), Topalovic (Inter U23)

3 gol: Basso (Novara), Bright (Alcione), Cisco (Union Brescia), Dore (Pergolettese), Kamate (Inter U23), Karlsson (Renate), Lamesta (1; Giana Erminio), Lanini (Novara), Lombardi (AlbinoLeffe), Malotti (2; Lumezzane), Mandelli (AlbinoLeffe), M. Marconi (1; Alcione), Mignanelli (Dolomiti Bellunesi), Morselli (Alcione), Potop (AlbinoLeffe), Rolando (Lumezzane), Sali (AlbinoLeffe), Spagnoli (Union Brescia), Udoh (Pro Patria), Zanellato (Lecco)

2 gol: Agosti (Dolomiti Bellunesi), Alberti (Novara), Akammadu (Giana Erminio), Akpa Akpro (Pro Vercelli), Alborghetti (Giana Erminio), Alcides (Dolomiti Bellunesi), Anelli (Renate), Astrologo (AlbinoLeffe), Bernardi (Arzignano), Boffelli (Arzignano), Burruano (Pro Vercelli), Caferri (Vicenza), Cecchetto (Cittadella), D’Urso (Triestina), De Marchi (Virtus Verona), Delcarro (Renate), Ferrandino (Pergolettese), Ferro (Lumezzane), Fiordilino (Inter U23), Gaddini (Cittadella), Giraldo (Renate), Gobbi (Ospitaletto), Guarneri (Ospitaletto), Iori (Lumezzane), Kolaj (Renate), Kritta (Lecco), Lakti (Arziagnano), Lupinetti (AlbinoLeffe), Mallahi (Pro Vercelli), Mancini (Virtus Verona), G. Marconi (Dolimiti Bellunesi), Mattioli (Arzignano), Metlika (Lecco), M. Moretti (Arzignano), Nanni (Arzignano), Pagliuca (Virtus Verona), Parlati (AlbinoLeffe), Patanè (Virtus Verona), Pellegrini (1; Trento), Pirola (Alcione), Rabbi (Cittadella), Rada (Vicenza), Sangalli (Trento), Spalluto (1; Renate), Svidercoschi (1; AlbinoLeffe), Toci (Dolomiti Bellunesi), Toffanin (Virtus Verona), Toniolo (Arzignano), Vido (Union Brescia), V. Vitale (Giana Erminio)

1 gol: Alaoui (Lecco), Albertini (Giana Erminio), Amatucci (Cittadella), Ballabio (Giana Erminio), Banè (Pergolettese), Bassi (Virtus Verona), Benassai (Vicenza), Berretta (Giana Erminio), Bonetti (Renate), Brugnolo (Dolomiti Bellunesi), Bulevardi (Virtus Verona), Bunino (Cittadella), Calì (Renate), Capelli (Giana Erminio), Cappelletti (Trento), Capello (Vicenza), Careccia (1; Pergolettese), Cariolato (Arzignano), Chiarello (Arzignano), Chierichetti (Alcione), Chinetti (Trento), Cocchi (Inter U23), Coccolo (Pro Vercelli), Collodel (Novara), Coppola (Pro Vercelli), Corradi (Trento), Corti (Pergolettese), Costa (Vicenza), Cuomo (Vicenza), De Francesco (1; Union Brescia), De Leo (Renate), De Maria (Union Brescia), Di Munno (Pro Patria), Damiani (Arzignano), Diaw (Cittadella), Diodato (Lumezzane) Faggioli (Triestina), Falcinelli (Cittadella), Ferrini (Lecco), Fiorin (Virtus Verona), Frigerio (Lecco), Gabbiani (Giana Erminio), Galeandro (Lecco), Garattoni (AlbinoLeffe), Ghillani (Lumezzane), Giudici (Pro Patria), Guarnieri (Ospitaletto), Gusu (AlbinoLeffe), Ievoli (Ospitaletto), Iotti (Pro Vercelli), Khailoti (Novara), Kijalic (Triestina), Lambrughi (Pergolettese), Lanzi (Arzignano), Leverbe (Vicenza), Lorenzini (Novara), Mastromonaco (Renate), Mercati (Union Brescia), Messaggi (Ospitaletto), Milillo (Arzignano), A. Moretti (Triestina), Moscati (Lumezzane), Muca (Trento), Munaretti (Virtus Verona), Ndiaye (Lumezzane), Nessi (Ospitaletto), Olivieri (Alcione), Panatti (1; Ospitaletto), Pavan (Cittadella), Pavanello (Ospitaletto), Pellizzari (Vicenza), Pitou (Alcione), Previtali (Giana Erminio), Redolfi (Cittadella), Renault (Alcione), Renelus (Pro Patria), Rocca (Lumezzane), Rossi (Renate), Rossoni (Arzignano), Ruffini (Giana Erminio), Rutigliano (Pro Vercelli), Salvi (Cittadella), Samele (Alcione), Sandon (Vicenza), Sarr (AlbinoLeffe), Silvestri (Union Brescia), Sinn (Ospitaletto), O. Sow (Pro Vercelli), Spedalieri (Renate), Stante (Inter U23), Talarico (Vicenza), Tanco (Lecco), Tremolada (Pergolettese), Tribuzzi (Vicenza), Valdesi (Novara), Vita (Cittadella), M. Vitale (Vicenza), Zamparo (1; Alcione), Zarpellon (Virtus Verona), Zennaro (Union Brescia), Zuberek (Inter U23)

