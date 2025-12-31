Juve, dalla Consob multa da 190.000 euro al club e 310.000 agli ex dirigenti. Farà ricorso

La Consob ha chiuso il procedimento sanzionatorio aperto nei confronti della Juventus e di alcuni suoi ex dirigenti in relazione al caso legato alle plusvalenze e alle manovre stipendi.

Multa dimezzata. Per il club bianconero l’Autorità di vigilanza ha stabilito una sanzione amministrativa da 190mila euro, inferiore rispetto all’ipotesi iniziale formulata dal Servizio Sanzioni Amministrative, che aveva indicato una multa da 200mila euro. Una riduzione analoga riguarda anche le posizioni personali esaminate nel procedimento. Nei confronti degli ex amministratori e manager coinvolti, infatti, la Consob ha disposto sanzioni pecuniarie complessive per 310mila euro, a fronte di una proposta iniziale che superava gli 800mila. Ridimensionate anche le sanzioni accessorie, mentre nessun provvedimento è stato adottato verso il dirigente attualmente in carica finito sotto esame.

Il provvedimento potrà essere impugnato entro 30 giorni davanti alla Corte d’Appello di Torino, mentre per le persone fisiche residenti all’estero la competenza sarebbe della Corte d’Appello di Roma. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, il club presenterà con ogni probabilità ricorso: una scelta che non sarebbe legata all’impatto economico della sanzione, considerata contenuta, ma a una valutazione di principio sulla correttezza del proprio operato, che la Vecchia Signora ha sempre difeso.