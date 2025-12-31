TMW
Mantova, preso Bardi dal Palermo
TUTTO mercato WEB
Il Mantova ha un nuovo portiere. Preso dal Palermo in prestito con riscatto in caso di salvezza Francesco Bardi. Affare definito. Il nuovo rinforzo tra i pali per Modesto è Francesco Bardi…
