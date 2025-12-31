Carlo Laudisa a Radio TuttoNapoli: "Lazio su Lucca con Castellanos in Brasile"

"Le ultime notizie su Lukaku non aiutano su una separazione di Lucca a breve”. Intervenuto nel corso di Pausa Caffè su Radio TuttoNapoli, la prima radio tematica sul Napoli e parte del circuito di TMW, Carlo Laudisa ha analizzato le prospettive dei partenopei in vista del mercato di gennaio: “È fatalmente legato allo stato di salute fisico dei giocatori. Lucca piace alla Lazio che a breve potrebbe cedere Castellanos in Brasile dove c'è l'offerta più concreta. Ma non ho notizie su Lotito che acquista Lucca. Al massimo sarà un prestito. Ricordiamolo, il Napoli opera in entrata solo a costo zero. Serviranno dunque delle uscite. Il Napoli si avvale di una certificazione a bilancio molto particolare con l'ammortamento spalmato nei primi due anni. Proprio l'operazione Lucca graverà sulla prossima stagione. Un onere a bilancio che non può essere trascurato”.

Spazio anche alle clausole legate all’acquisto di Rasmus Hojlund: “Mi divertirei a rileggere il contratto nell'emergenza nata in estate. Per me l'operazione è stata un capolavoro. Bisognava convincere il giocatore a vestire la maglia del Napoli e il ragazzo ha dettato le sue condizioni, c'era anche il Milan. Hojlund era andato allo United per 73 milioni e si era svalutato. Il Napoli anche se dovesse cederlo per la clausola di 85 milioni nel 2027 metterebbe a segno un'altra plusvalenza importante".

Chiusura dedicata all’eventuale addio anticipato di Noa Lang: “La sua uscita numericamente non la vedo semplice. Nel ruolo sarà difficile trovare un sostituto che non costi e che dia di più di lui. Ovviamente le parole di Manna sono relative anche alle valutazioni di Conte. L'olandese sa di poter dare di più ma tecnicamente sarà molto utile".