Addio 2025, i cinque eventi calcistici più importanti dell'anno che ci saluta

Cinque foto, cinque momenti per raccontare il 2025 che si chiude.

Non si può non ripartire dal quarto scudetto del Napoli, questa volta firmato da Antonio Conte. A distanza di due anni dal successo di Spalletti, la squadra azzurra conquista nuovamente il tricolore: un successo arrivato senza dominare, ma battendo punto a punto l’Inter, forse distratta da altri percorsi.

I nerazzurri di Simone Inzaghi, che poi ha salutato in direzione Arabia Saudita, hanno infatti sognato una stagione da triplate, raggiungendo la finale di Champions League. Un traguardo che riporta una squadra italiana all’atto conclusivo della massima competizione europea a due anni da Istanbul, ma con un finale ancora più amaro: il 5-0 di Monaco di Baviera è la più grande sconfitta in una finale nella storia del calcio europeo.

Il 2025 è stato anche l’anno del debutto del nuovo Mondiale per Club voluto dalla FIFA, 32 squadre in corsa negli Stati Uniti. Inter e Juventus protagoniste per la Serie A, in un torneo che cambia definitivamente la geografia del calcio globale, tra ricavi, visibilità e carichi di partite sempre in aumento. A sorridere, un italiano: Enzo Maresca, campione con il suo Chelsea.

Spazio anche al calcio femminile: agli Europei di categoria, in Svizzera, la Nazionale italiana femminile è tornata a competere ad alto livello continentale, consolidando la crescita tecnica e mediatica del movimento. La delusione per la sconfitta in semifinale con l’Inghilterra, arrivata nei supplementari, lascia spazio alla soddisfazione per l’ulteriore boost in termini di visibilità.

Sorride meno, per ora, la Nazionale maschile. Il tracollo è quello di Oslo: la sconfitta con la Norvegia ha indirizzato già a giugno il percorso azzurro verso gli spareggi per l’accesso ai prossimi Mondiali 2026, segnando anche la fine del ciclo di Luciano Spalletti come ct. Il suo successo, Gennaro Gattuso, non è riuscito a cambiare le cose: il 26 marzo appuntamento con la semifinale degli spareggi, avversario l’Irlanda del Nord.