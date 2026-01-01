…con Oscar Damiani
“La squadra del 2025 è stata il Napoli”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Oscar Damiani analizza l’anno appena passato agli archivi.
Cosa si aspetta dal 2026?
“Mi aspetto qualche italiano in più che giochi nelle squadre italiane. Perché le nostre squadre ormai sono piene di calciatori stranieri. Capisco che la globalizzazione porta anche a questo ma sono legato alle tradizioni”.
Sembra molto attiva la Roma…
“Gasperini è fortissimo, riesce a dare la carica ai calciatori. Poi i giocatori importanti costano tanto. Mi auguro più in generale che venga fuori un nuovo Esposito”.
Domanda facile: la delusione del 2025?
“La Fiorentina”.
La sopresa più negativa…
“Mi piange il cuore nel vedere la Fiorentina così. Spero che possa migliorare la situazione”.
L’innesto di Paratici può aiutare?
“È un grande dirigente. Potrebbe dare qualcosa in più. Ha lavorato dappertutto. Mi dispiace per l’addio di Pradé di qualche settimana fa. Ma si, Paratici potrebbe dare una mano”.