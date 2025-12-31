TMW Spezia, pressing per l'esterno Adamo del Cesena. Il giocatore apre al trasferimento

Lo Spezia continua a cercare un rinforzo sulle corsie esterne e punta con decisione a Emanuele Adamo, classe '98 in uscita dal Cesena dove in questa stagione è sceso in campo sedici presenze con una rete alternandosi a sinistra e destra. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il giocatore avrebbe aperto positivamente all'addio al club romagnolo dove è arrivato nel 2022 e ha collezionato 136 presenze con undici reti.