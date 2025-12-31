TMW
Spezia, pressing per l'esterno Adamo del Cesena. Il giocatore apre al trasferimento
TUTTO mercato WEB
Lo Spezia continua a cercare un rinforzo sulle corsie esterne e punta con decisione a Emanuele Adamo, classe '98 in uscita dal Cesena dove in questa stagione è sceso in campo sedici presenze con una rete alternandosi a sinistra e destra. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il giocatore avrebbe aperto positivamente all'addio al club romagnolo dove è arrivato nel 2022 e ha collezionato 136 presenze con undici reti.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
Le più lette
1 Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Mercato Napoli, parla Manna: "Ecco dove stiamo facendo valutazioni. Riscatto Hojlund? Una formalità"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro