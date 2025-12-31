Sulle orme di Modric e Vardy: Serie A, il prossimo? Chi sono i grandi vecchi in scadenza

Non è un Paese per giovani, ma per grandi vecchi sì. Il campionato di Serie A, nell’ultimo calciomercato estivo, ha accolto diversi grandi vecchi del calcio mondiale. Luka Modric dirige l’orchestra milanista, ma anche Jamie Vardy fa felice la Cremonese, e Nemanja Matic trascina il centrocampo del Sassuolo. Fatica di più Edin Dzeko, finora eccezione che conferma la regola: in un campionato di livello non proprio stellare, gallina vecchia fa buon brodo.

Avanti il prossimo? Puntare su calciatori di altissimo valore, ma a fine corsa, non sarà un strategia lungimirante ma, come si dice, finché la barca va…. Costi contenuti, zero spese di cartellino, un tasso di esperienza elevato: sono queste le motivazioni che spingono le nostre società a operare in questo modo. E c’è da capire se anche il prossimo mercato andrà nella stessa direzione.

I grandi vecchi in scadenza. Il grande nome, peraltro già accostato proprio al Milan, è quello di Robert Lewandowski, 38 anni ad agosto 2026, che lascerà il Barcellona a parametro zero. Non è da meno Karim Benzema, che trentottenne lo è diventato pochi giorni fa ed è attualmente legato all’Al-Ittihad: se vorrà dimenticare i milioni sauditi per una last dance in Italia, potrebbe trovare le porte aperte. È volato in Canada Thomas Muller, oggi a Vancouver dove segna quasi un gol a partita: ha già dichiarato che rimarrà in MLS per almeno un altro anno. Chissà se lo seguirà il suo ex compagno di squadra Manuel Neuer, per il quale c’è chi ipotizza il ritiro (“È presto per parlarne”, ha detto qualche settimana fa). In America gioca anche Marco Reus (37 anni a maggio), in Arabia ecco il talento di Dusan Tadic. Difficile immaginare un ritorno di Smalling, ma chissà che, dopo 37 primavere e tanti rumor estivi, non possa essere la volta buona per vedere in Italia il belga Axel Witsel, oggi al Girona.