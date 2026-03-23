I numeri del 2026 da incubo di Thuram: solo 3 gol con l'Inter in 18 partite. È un déjà vu

Il calo di Marcus Thuram è ormai sotto gli occhi di tutti, ma i numeri evidenziano ancora di più quanto le sue prestazioni siano lontane anni luce da quelle che ci ha abituato nel recente passato. Sembra passata un'era geologica dalla semifinale di andata contro il Barcellona, quando segnò con un colpo di tacco il gol del momentaneo 1-0 e l'Inter di Simone Inzaghi faceva di tutto per metterlo in campo, anche a mezzo servizio.

Oggi rischia seriamente il posto da titolare. Già perché, quando tornerà Lautaro Martinez, Chivu dovrà fare delle scelte e sembra impronosticabile vedere Pio Esposito in queste condizioni relegato in panchina. Thuram nel 2026 ha giocato 12 partite in Serie A, 4 in Champions League e 2 in Coppa Italia, segnando 3 gol e fornendo 3 assist in 18 gare. Troppo poco per uno del suo livello.

Quello che manca al numero 9 dell'Inter è anche quello spunto che lo ha contraddistinto nel suo recente passato. Prima trascinava come un leader, lottava e fisicamente dominava contro i difensori, ora invece viene frequentemente anticipato. Non è chiaro se sia un problema mentale o altro, ma serve che per il finale di stagione torni il vero Thuram. Guardando i numeri del 2024-2025, si evidenzia come da gennaio in poi abbia ugualmente faticato a tenere il passo: 5 centri in 26 gare, senza contare le 2 del Mondiale per Club. Urge una risposta.