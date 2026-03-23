Senza Lautaro Martinez, l’Inter ha smesso di vincere. E questo Thuram non aiuta

Niente panico, non ci sembra il caso, ma l’Inter dovrà sfruttare la sosta per capire le motivazioni che stanno dietro alla recente frenata di risultati e al vantaggio in cima alla classifica della Serie A che si sta assottigliando e che vede adesso le inseguitrici Milan e Napoli rispettivamente a 6 e 7 punti di distanza.

Un minimo comune denominatore alla base delle ultime mancate vittorie dell’Inter, a voler guardare bene, in realtà c’è. E porta all’assenza di Lautaro Martinez, più che un semplice centravanti nell’economia della macchina nerazzurra, soprattutto in questa stagione. I numeri dicono che l’Inter da quando si è infortunato il Toro, ha faticato: inizialmente l’assenza non si è sentita, nelle vittorie con Lecce e Genoa, ma poi la musica è cambiata. Da lì, sono arrivate infatti quattro partite senza vittorie, con due sconfitte, e una terza incastonata tra i due successi iniziali nella doppia sfida con il Bodo/Glimt e nel derby contro il Milan.

Il problema è che l’altra metà della ThuLa in questa stagione sta mostrando una faccia spenta, lontana dalle vibrazioni che lo hanno portato ad essere il mattatore dell’attacco nerazzurro, anche nei numeri, lo scorso anno. Contro la Fiorentina, è arrivata l’ennesima riprova dell’anonimato recente in cui è sprofondato Thuram. E il suo voto nella pagella di TMW, infatti, è stato di 5,5. Senza Lautaro, uno del valore e del peso di Thuram avrebbe dovuto sopperire dando qualcosa in più, ma fino a qui non è successo.