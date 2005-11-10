Inter, Provedel o Martinez nel derby? C'è un favorito, ma Venezia ha messo più di un dubbio

Prima della partita tra Inter e Fiorentina di domenica, Cristian Chivu aveva sempre schierato Josep Martinez, difendendolo a spada tratta anche dopo errori evidenti e ignorando quello che era il parere della piazza, la quale chiedeva a gran voce l'esordio di Ivan Provedel. Nelle ultime due sfide però è stato l'ex Lazio a giocare e, malgrado qualche critica per la rete subita da Jimenez 4 giorni fa, contro il Venezia è stato forse il migliore in campo, salvando più volte il risultato.

Le parole di Chivu

Ad ammetterlo è stato lo stesso allenatore nerazzurro, che ha dichiarato: "Ha fatto una gran partita, ci ha salvato". Alla domanda su chi giocherà nel derby però, il tecnico ha scelto di non rispondere, tenendo tutti con il fiato sospeso: "L'unica certezza che ho è che io sarò in panchina, ma anche lì posso dire che lo spero, il resto lo vediamo. Devo valutare".

Chi giocherà?

Chivu è da sempre una persona attenta all'aspetto psicologico dei suoi giocatori e ha aspettato una prestazione molto positiva di Martinez per toglierlo dal campo e affidare la titolarità a Provedel, ma è un qualcosa che è sempre sembrato far parte di una gestione dei due calciatori e non una bocciatura per lo spagnolo. Tutto fa pensare che il numero uno riprenda il suo posto sabato sera, ma qualche dubbio è lecito, soprattutto perché l'italiano ha dimostrato di poter fornire tanta affidabilità.