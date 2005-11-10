Provedel e il dualismo con Martinez: "Siamo all'Inter, dobbiamo dare tutto ogni girono"

Seconda di fila da titolare e primo clean sheet per Ivan Provedel, tra i protagonisti assoluti della sfida tra Venezia e Inter che al Penzo si è conclusa 0-2 per il club nerazzurro.

Al termine del match, l'estremo difensore ex Lazio è intervenuto ai microfoni ufficiali del club. Queste le sue parole riportate a Inter TV: "Ho fatto il mio dovere, per fortuna nel secondo tempo l’abbiamo sbloccata e siamo riusciti a portarla a casa".

Provedel ha anche parlato del rapporto che ha con l'altro portiere dell'Inter, Josep Martinez: "Siamo all’Inter, alla base c’è il dover dare tutto ogni giorno. Poi va citato lui, Di Gennaro, Orlandoni, Spinelli, abbiamo un bel gruppo di lavoro, ci divertiamo ed è la cosa più importante. Io sono arrivato quest’anno ma ho visto fin da subito un grande gruppo, non è un caso se negli ultimi anni i ragazzi hanno vinto trofei. Questa deve essere la base per continuare a vincere”.