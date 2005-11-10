Inter, Provedel: "Contro di noi tutti fanno la partita della vita. Contano i tre punti"
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Matteo Selli
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Oggi alle 21:45Serie A
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28.10.2026 21:45Serie A
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Il portiere dell'Inter Ivan Provedel è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Venezia. Ecco le sue parole:
"Le altre squadre contro di noi fanno la partita della vita, dobbiamo esserne consapevoli. Possiamo fare meglio, ma non si può essere sempre al meglio. Quello che conta è portare a casa i tre punti.
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