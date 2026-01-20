Inter su Dibu Martinez? Zenga: "Io andrei su Vicario, Carnesecchi o Caprile"

Nuovo nome per il dopo-Sommer. Come noto da tempo, l'Inter si sta guardando intorno per capire su quale profilo puntare in vista del futuro, visto che l'estremo difensore svizzero non è più giovanissimo. Al di là del fatto che in rosa ci sia già Josep Martinez ora spunta un suo omonimo, che si è già affermato a livello internazionale. Si tratta infatti di Emiliano "Dibu" Martinez, Campione del Mondo con l'Argentina e attualmente in forza all'Aston Villa in Premier League.

Sky Sport riferisce di contatti in corso fra le parti nelle ultime ore, con l'Inter che ha fatto capire come l'argentino sia nella lista dei portieri sotto osservazione per il mercato. L'Inter però non vuole andare oltre a certi limiti d'ingaggio, visto che Dibu guadagna tanto all'Aston Villa

Dagli studi di Sky l'ex portiere nerazzurro Walter Zenga si è espresso su questa ipotesi. Queste le sue parole: "Rimango sugli italiani. La mia shortlist è Vicario, Carnesecchi e Caprile. Perché? Questi che ho nominato non hanno niente da invidiare a qualche portiere che ora gioca all'estero. Dibu Martinez è un grande portiere, però è già un po' 'avanti'. Quindi ci sono due considerazioni da fare. O prendo un portiere già 'avanti' perché ha già esperienza, ma anche Carnesecchi e Vicario ne hanno. Magari Caprile un po' meno. Oppure la nuova proprietà dell'Inter vuole investire su giocatori al massimo trentenni. E quindi la scelta logica va su un italiano, visto che ce ne sono già diversi in rosa (di italiani)".