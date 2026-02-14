Zenga: "Sommer è una garanzia, Di Gregorio molto freddo. Mi rivedo un po' in Dimarco"

Walter Zenga, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha parlato di Yann Sommer, estremo difensore nerazzurro: "Innanzitutto, una premessa: se ci mettiamo a guardare gli errori di un portiere non ne usciamo più. Yann è uno di rendimento, una garanzia. Ha esperienza e qualità da vendere".

L'ex portiere dell'Inter ha poi analizzato anche il campionato di Di Gregorio, avversario di Sommer stasera nel derby d'Italia sottolineando come se Spalletti lo faccia giocare un motivo ci sarà. "Dietro di lui c’è Perin, non uno qualsiasi, altrove giocherebbe quasi ovunque. Anche 'Di Gre' è molto freddo, ed è la cosa che amo di più di lui. Poi non so se a casa mette le ginocchia sopra i ceci e piange, ma in campo trasmette sicurezza e personalità

Venendo ad analizzare gli allenatori su Spalletti ha specificato che i bianconeri hanno tanti top player e il tecnico è uno di loro mentre su Cristian Chivu ha specificato come sia stato bravo nella gestione del gruppo: "Molti giocatori hanno ritrovato loro stessi. Ha ridato motivazione, ha fatto leva sul carattere. Dimarco, a oggi, è il miglior quinto del mondo. Sono fiero di lui perché mi ci rivedo un po’: è un interista cresciuto nel Calvairate che gioca per la squadra del suo cuore. Io ho iniziato a giocare nella Macallesi".