Inter, un 2005 e un 2007 dietro a Sommer: oggi in panchina Calligaris e Taho

L'Inter non avrà ovviamente a disposizione questa sera contro la Fiorentina e contro l'Hellas Verona domenica Josep Martinez, che potrebbe essere assente pure mercoledì prossimo contro il Kairat Almaty. In panchina ci sarà dunque Alessandro Calligaris come secondo, un nome che però è già noto a chi segue i nerazzurri perché il classe 2005 difende i pali dell'Under 23 in Serie C e perché altre volte è stato convocato in prima squadra.

In virtù dell'assenza di Raffaele Di Gennaro, l'Inter ha dovuto scegliere il terzo portiere dalla Primavera. Per questo in panchina si siederà anche Alain Taho, estremo difensore della squadra allenata da Benito Carbone. Il classe 2007, nato il 29 aprile, ha collezionato finora 5 presenze in campionato, 3 in Youth League e una in Supercoppa Italiana, dove ha parato il rigore decisivo a Liteta.

Il titolare sarà Yann Sommer, che in questa stagione è stato prima criticato, poi esaltato e infine nuovamente criticato. Il perché è da ricercare nel gol del 2-0 di McTominay a Napoli sabato, in occasione del quale, secondo molti tifosi nerazzurri, sarebbe potuto uscire, evitando il peggio. A dire il vero dalle immagini si capisce come sia molto difficile per lo svizzero immaginare di arrivare prima del centrocampista sul pallone.