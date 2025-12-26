Catanzaro-Cesena, i convocati di Aquilani: recupera solo Buglio, out in quattro
Il Catanzaro si prepara alla sfida contro il Cesena, che si giocherà sabato 27 dicembre alle ore 15.00, allo stadio Nicola Ceravolo. Per la gara valida per la 18esima giornata della Serie B, il tecnico dei giallorossi, Alberto Aquilani, può recuperare il centrocampista Davide Buglio che figura fra i convocati.
Restano invece ancora in infermeria Marco Pompetti, allenatosi con il gruppo in settimana, oltre agli esterni offensivi Federico Di Francesco e Sayha Seha e il trequartista Rémi Oudin. Nell'ultima gara dell'anno comunque i giallorossi vogliono continuare a mantenere alto il livello dell'entusiasmo. Attualmente sono al settimo posto in cadetteria, con 28 punti raccolti, frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e appena tre sconfitte. Risultati che li pongono in piena corsa per i un posto nei playoff di fine stagione.
Di seguito i convocati del Catanzaro.
Portieri: Marietta, Pigliacelli, Borrelli.
Difensori: Antonini, Bashi, Di Chiara, Bettella, Brighenti, Verrengia, Favasuli, Frosinini, Cassandro.
Centrocampisti: Petriccione, Liberali, Pontisso, Alesi, Rispoli, Cisse, Buglio.
Attaccanti: Pandolfi, Pittarello, Iemmello, Nuamah, Buso, D'Alessandro.
