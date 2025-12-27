Toni come Frey: "Modric miglior acquisto del 2025. In Serie A gioca con la sigaretta in bocca"

Nell’ultima puntata dell’anno del podcast "Cose Scomode" di Aura Sport, si è tirata una linea sull’anno calcistico che sta per chiudersi, passando in rassegna squadre, protagonisti e operazioni di mercato più incisive. Tra i temi affrontati anche quello degli acquisti più determinanti del 2025, categoria nella quale l’ex campione del mondo Luca Toni non ha avuto dubbi: per lui il nome chiave è quello di Luka Modric, scelto per l’impatto tecnico ma soprattutto per la decisione di rimettersi in gioco dopo una carriera leggendaria al Real Madrid. Di seguito il suo commento.

"Modric è il miglior acquisto del 2025 perché ha portato qualità. Abbiamo visto che i campioni anche se hanno 38-39 anni con questi ragazzini giocano con la sigaretta in bocca. Poteva andare negli Emirati Arabi, a prendere un sacco di soldi, invece si è messo in gioco. È quello che è successo con De Bruyne anche se l’impatto è stato molto diverso".

L'altro ex viola Sebastien Frey dello stesso avviso

"Modric secondo me è stato il miglior acquisto della Serie A quest’anno. Chi ama il calcio, il fatto che sia arrivato Modric… stiamo parlando di un campione e i campioni magari vanno a giocare altrove. Ma un campione che nonostante la storia nel Real Madrid viene a giocare in Italia, nel Milan, in un top club, e vederlo ancora così è bellissimo".