Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Toni come Frey: "Modric miglior acquisto del 2025. In Serie A gioca con la sigaretta in bocca"

Toni come Frey: "Modric miglior acquisto del 2025. In Serie A gioca con la sigaretta in bocca"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 00:30Serie A
Giacomo Iacobellis

Nell’ultima puntata dell’anno del podcast "Cose Scomode" di Aura Sport, si è tirata una linea sull’anno calcistico che sta per chiudersi, passando in rassegna squadre, protagonisti e operazioni di mercato più incisive. Tra i temi affrontati anche quello degli acquisti più determinanti del 2025, categoria nella quale l’ex campione del mondo Luca Toni non ha avuto dubbi: per lui il nome chiave è quello di Luka Modric, scelto per l’impatto tecnico ma soprattutto per la decisione di rimettersi in gioco dopo una carriera leggendaria al Real Madrid. Di seguito il suo commento.

"Modric è il miglior acquisto del 2025 perché ha portato qualità. Abbiamo visto che i campioni anche se hanno 38-39 anni con questi ragazzini giocano con la sigaretta in bocca. Poteva andare negli Emirati Arabi, a prendere un sacco di soldi, invece si è messo in gioco. È quello che è successo con De Bruyne anche se l’impatto è stato molto diverso".

L'altro ex viola Sebastien Frey dello stesso avviso
"Modric secondo me è stato il miglior acquisto della Serie A quest’anno. Chi ama il calcio, il fatto che sia arrivato Modric… stiamo parlando di un campione e i campioni magari vanno a giocare altrove. Ma un campione che nonostante la storia nel Real Madrid viene a giocare in Italia, nel Milan, in un top club, e vederlo ancora così è bellissimo".

Articoli correlati
Luca Toni, un consiglio all'Inter: "Basta 3-5-2, vorrei esterni che saltino l'uomo"... Luca Toni, un consiglio all'Inter: "Basta 3-5-2, vorrei esterni che saltino l'uomo"
Toni: "Inter e Napoli davanti a tutte. Roma, ti manca un centravanti ma puoi approfittarne"... Toni: "Inter e Napoli davanti a tutte. Roma, ti manca un centravanti ma puoi approfittarne"
Fiorentina, Toni sulle parole di Dzeko: "Uno sfogo, ma anche una richiesta d'aiuto"... Fiorentina, Toni sulle parole di Dzeko: "Uno sfogo, ma anche una richiesta d'aiuto"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 dicembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 dicembre
Toni come Frey: "Modric miglior acquisto del 2025. In Serie A gioca con la sigaretta... Toni come Frey: "Modric miglior acquisto del 2025. In Serie A gioca con la sigaretta in bocca"
Fiorentina, Richardson fuori rosa dopo l'intervista non autorizzata: tre società... Fiorentina, Richardson fuori rosa dopo l'intervista non autorizzata: tre società su di lui
Roma, il tifoso Lino Banfi: "Scudetto? A me ha sempre preoccupato l'Inter" Roma, il tifoso Lino Banfi: "Scudetto? A me ha sempre preoccupato l'Inter"
Lazio, ritorno di fiamma per Valeri: il tifoso biancoceleste è un'idea per il dopo-Tavares... Lazio, ritorno di fiamma per Valeri: il tifoso biancoceleste è un'idea per il dopo-Tavares
Viviano crede nella Juventus: "Inizia a comprendere quello che vuole Spalletti" Viviano crede nella Juventus: "Inizia a comprendere quello che vuole Spalletti"
Di Canio duro sul calcio italiano: "Esaltiamo la difesa di Gasperini e i clean sheet... Di Canio duro sul calcio italiano: "Esaltiamo la difesa di Gasperini e i clean sheet di Sarri"
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 17^ giornata di campionato... Focus TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 17^ giornata di campionato
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
1 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
2 Fiorentina, Richardson fuori rosa dopo l'intervista non autorizzata: tre società su di lui
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 dicembre
4 Tre buone notizie (e due brutte) per Spalletti in vista del Pisa. Intanto il Milan chiede Gatti
5 Zirkzee o Raspadori? In attesa del suo regalo di Natale, Gasperini perde Pellegrini per un mese
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Da Parma-Fiorentina a Roma-Genoa, le probabili formazioni del 17° turno di Serie A
Immagine top news n.1 Tre buone notizie (e due brutte) per Spalletti in vista del Pisa. Intanto il Milan chiede Gatti
Immagine top news n.2 Zirkzee o Raspadori? In attesa del suo regalo di Natale, Gasperini perde Pellegrini per un mese
Immagine top news n.3 Serie A, 17^ giornata LIVE: Juventus con Miretti, Dybala ancora falso nove
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti vuole iniziare il 2026 con Tonali: sul piatto può finire Jonathan David
Immagine top news n.5 Roma, buone notizie per Gasperini: Dovbyk ed Hermoso rientrano in gruppo
Immagine top news n.6 Runjaic difende Zaniolo: "Nessun problema con i compagni. E sul cambio sono state scritte cavolate"
Immagine top news n.7 Amorim gela il Napoli e le pretendenti: "Mainoo è il futuro del Manchester United"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.2 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
Immagine news podcast n.4 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 dicembre
Immagine news Serie A n.2 Toni come Frey: "Modric miglior acquisto del 2025. In Serie A gioca con la sigaretta in bocca"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Richardson fuori rosa dopo l'intervista non autorizzata: tre società su di lui
Immagine news Serie A n.4 Roma, il tifoso Lino Banfi: "Scudetto? A me ha sempre preoccupato l'Inter"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, ritorno di fiamma per Valeri: il tifoso biancoceleste è un'idea per il dopo-Tavares
Immagine news Serie A n.6 Viviano crede nella Juventus: "Inizia a comprendere quello che vuole Spalletti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro-Cesena, i convocati di Aquilani: recupera solo Buglio, out in quattro
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, scontro salvezza con il Sudtirol. Abate: "Vari acciacchi, ma niente alibi"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Dionisi sul Frosinone capolista: "Non mi sorprende, rientrano in 3 dagli infortuni"
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: "C'è rabbia, abbiamo giocato il miglior primo tempo dell'anno"
Immagine news Serie B n.5 Monza, Bianco: "Campionato strano e pericoloso, dovremo continuare così"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Inzaghi non si fida del Padova: "Ha spirito e qualità, non è lì per caso"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Immagine news Serie C n.2 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone B
Immagine news Serie C n.3 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone A
Immagine news Serie C n.4 La C non si salva nemmeno quest'anno. Nuova esclusione: il Rimini non termina la stagione
Immagine news Serie C n.5 Lotta a tre per la Serie B? Attenzione all'outsider Cosenza: il punto sul Girone C di C
Immagine news Serie C n.6 Ravenna in vetta, ma classifica condizionata da esclusione del Rimini: il punto sul Girone B di C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Juventus, Spalletti vuole tre punti per avvicinarsi alla vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Lazio, Sarri mette nel mirino il sesto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Fiorentina, Vanoli spinge i viola: vietato fermarsi dopo la svolta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.2 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.3 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?