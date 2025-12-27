Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 dicembre

ROMA E NAPOLI, AMORIM FRENA PER LE CESSIONI DI ZIRKZEE E MAINOO. JUVENTUS, LA CHIAVE È JOAO MARIO. COMO, IL FUTURO DI DIEGO CARLOS. FIORENTINA, IL RIVER TORNA ALLA CARICA PER BELTRAN

ROMA

Ruben Amorim, tecnico del Manchester United, ci ha preso gusto. Dopo aver gelato il Napoli per Kobbie Maino ("Per me è il futuro del Manchester United"), il tecnico dei Red Devils vuole rovinare le feste anche ai tifosi della Roma per quanto riguarda Joshua Zirkzee

L'ex Bologna è il principale obiettivo per i giallorossi per la prossima finestra di calciomercato, ma l'allenatore del Manchester United, pur senza nominare l'attaccante olandese, mette un freno alle voci relative alle cessioni dei suoi giocatori durante la prossima finestra di calciomercato: "Sarà difficile che qualcuno lasci il club se non arriverà un sostituto – ha detto Amorim –. Siamo in emergenza. Anche a ranghi completi siamo comunque corti per far fronte a tutto quello che può succedere. Siamo un club con grandi responsabilità. Stiamo affrontando tutte queste difficoltà e nella testa dei media, nella mia e in quella di tutti, dobbiamo vincere ogni partita. Non importa come: non ci sono scuse".

NAPOLI

Sempre Ruben Amorim mette un freno alle voci sulla possibile cessione di Kobbie Mainoo durante la prossima finestra del calciomercato: "Per me è il futuro del Manchester United", ha dichiarato il tecnico dei Red Devils in conferenza stampa. Il centrocampista classe 2005 è il principale obiettivo di calciomercato del Napoli in vista della finestra invernale, ma stando alle parole del tecnico del Manchester United, l'affare appare decisamente a rischio. "È chiaro che in questo momento stiamo facendo fatica, ma il club ha un piano. Abbiamo un piano e lo seguiremo. Penso che, se avremo l’opportunità di prendere un giocatore che riteniamo possa rappresentare il futuro del club, allora arriverà. In caso contrario, abbiamo Jack Fletcher, abbiamo Shea Lacey. Tra tre settimane avremo Amad, Nous, Bryan, il ritorno di Bruno, Kobbie Mainoo, quindi vedremo. Kobbie Mainoo avrà le stesse opportunità che ha sempre avuto. Ha giocato in posizioni diverse e, parlando del ruolo di Casemiro, può fare anche quel ruolo. Può giocare nei tre di centrocampo, può giocare – come abbiamo fatto nell’ultima partita – nella posizione di Mason Mount, può giocare anche lì. Per me lui è il futuro del Manchester United. Questa è la mia sensazione. Devi solo aspettare ogni occasione, perché nel calcio tutto può cambiare nel giro di due giorni".

JUVENTUS

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista molto vicino alla Juventus Gianni Balzarini ha fatto il punto sulle strategie di mercato della società bianconera per gennaio, soffermandosi in particolare su alcune possibili uscite e sulle conseguenti mosse in entrata. A sua detta, qualcosa è destinato a muoversi subito o quasi: la partenza di Joao Mario, infatti, rappresenterebbe un passaggio chiave, in grado di aprire un canale diretto con il Genoa per il profilo di Brooke Norton-Cuffy. Un’ipotesi che trova forza anche nei rapporti tra i due club, considerando l’arrivo recente alla Juventus di Marco Ottolini, dirigente con un passato proprio in rossoblù.

Il laterale portoghese chiede la cessione da tempo, è ormai fuori dal progetto tecnico juventino e non rientra nemmeno nelle idee di mister Luciano Spalletti. Per questo, un cambio su quella corsia appare inevitabile. E, in questo contesto, Norton-Cuffy (obiettivo pure del Napoli) viene indicato come un profilo credibile per raccoglierne l’eredità: giovane, fisico, con margini di crescita e già abituato a misurarsi con il calcio italiano. Molto dipenderà dalle tempistiche e dalle formule, ma il mercato della Juventus sembra già pronto a entrare nel vivo. Col ruolo dell'esterno tra i primi a poter vedere un avvicendamento.

COMO

Il futuro di Diego Carlos è tutt'altro che deciso. In estate il Como ha siglato un accordo in prestito secco (oneroso per circa 3 milioni di euro) con il Fenerbahce. Ciò vuol dire che al termine della stagione il centrale brasiliano dovrà ritorno nel club turco che detiene il suo cartellino, visto il contratto valido firmato al suo arrivo lo scorso gennaio fino al 2028. La volontà della dirigenza gialloblù è di venderlo a titolo definitivo. E solo ad un'offerta ritenuta congrua. Al momento la valutazione si aggira intorno ai 5 milioni di euro.

Ma cosa ne pensa Diego Carlos? Stando alle ultime informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb, il centrale brasiliano rimarrebbe anche volentieri a Como e sotto la guida di Cesc Fabregas, dunque incline a trovare un accordo con il Fenerbahce affinché i club insieme trovino un accordo sul suo trasferimento a titolo definitivo al termine della stagione corrente.

LAZIO

In casa Lazio non ci si ferma nemmeno durante le festività: il club biancoceleste è già al lavoro in vista del calciomercato di gennaio e tra i nomi in uscita prende sempre più quota quello di Nuno Tavares. Il terzino portoghese è finito nel mirino dell’Al-Ittihad, club saudita allenato da Sergio Conceicao, che aveva già provato a portarlo con sé nella scorsa stagione.

Come anticipato da TMW, il club arabo e il giocatore avrebbero trovato un accordo a cifre molto importanti (possibile ingaggio da oltre 8 milioni a stagione). La Lazio resta alla finestra, in attesa di ricevere una proposta formale che possa aprire concretamente la trattativa e dare il via a un possibile addio già nella prossima finestra di mercato. L’asse Roma-Arabia Saudita potrebbe quindi scaldarsi nelle prossime settimane, con Nuno Tavares che resta uno dei nomi caldi in uscita in casa biancoceleste.

Una volta completata la cessione del portoghese, Fabiani potrà concentrarsi sul sostituto: fra i nomi sondati c'è quello di Luca Netz, terzino sinistro classe 2003 del Borussia Mönchengladbach. Il suo contratto scade a giugno, con il Gladbach che potrebbe accettare un'offerta minima pur di non perderlo a parametro zero in estate.

FIORENTINA

Il River Plate sta valutando, ancora una volta, l’ipotesi di riportare Lucas Beltran in Argentina già nel corso del mercato di gennaio. Un’idea che circola con una certa insistenza negli ambienti vicini ai Millonarios e che nasce dall’esigenza di rinforzare il reparto offensivo con un profilo conosciuto, affidabile e già perfettamente integrato nel contesto del club. A riportarlo è il giornalista argentino Facu Iribarren de La Página Millonaria.

Beltran, attualmente in prestito secco al Valencia dalla Fiorentina, è uno dei tre nomi finiti sul taccuino della dirigenza del River per la seconda parte della stagione. L’attaccante classe 2001, cresciuto proprio con la maglia biancorossa, non ha trovato continuità assoluta in Liga e potrebbe guardare con interesse a un ritorno a casa, dove ha già dimostrato di poter essere decisivo sia in campionato sia nelle competizioni continentali.

IL CHELSEA OFFRE DISASI AL BARCELLONA: ROMA E MILAN OSSERVANO. LEWANDOSWKI PARLA DELLA QUESTIONE DEL RINNOVO DEL CONTRATTO. RENAN LODI TORNA IN PATRIA

CHELSEA

Il futuro di Axel Disasi è sempre più lontano da Stamford Bridge. Il difensore centrale classe 1998 è tra i nomi in uscita dal Chelsea in vista del mercato di gennaio e il suo profilo sta attirando l’interesse di diversi club europei, tra cui Roma e Milan, entrambe alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato.

Come riportato da Fabrizio Romano, nelle ultime ore Disasi è stato anche offerto al Barcellona, che sta valutando l’inserimento di un nuovo centrale per la seconda parte di stagione. La posizione dei Blues, però, è molto chiara: il club londinese non può procedere con un prestito internazionale, avendo già occupato gli slot disponibili, e per questo prende in considerazione esclusivamente una cessione a titolo definitivo.

Una linea che rischia di rallentare le trattative, soprattutto in una sessione invernale tradizionalmente più prudente dal punto di vista economico. Roma e Milan monitorano la situazione, ma dovranno fare i conti con le richieste del Chelsea se vorranno affondare il colpo per il difensore francese. Oltre ai club italiani e al Barcellona, su Disasi si registra anche l’interesse di Lione e Paris FC. Le due società francesi rappresenterebbero per il centrale un possibile ritorno in Ligue 1, campionato che conosce bene e nel quale potrebbe rilanciarsi con maggiore continuità. Il mercato intorno ad Axel Disasi è destinato a entrare nel vivo nelle prossime settimane.

LEWANDOWSKI

Robert Lewandowski ha concesso un’intervista al giornalista polacco Bogdan Rymanowski sul suo canale YouTube e ha parlato del suo futuro, senza frasi criptiche e tanti misteri. L'attaccante polacco di 37 anni ha un contratto in vigore fino al 30 giugno, dopodiché senza rinnovo lascerà il Barcellona da parametro zero. L'ex Bayern Monaco ha chiarito di non avere fretta nel risolvere la questione della sua continuità e che, per ora, non vive la situazione come un problema: "C’è ancora tempo per decidere. Non sento alcuna pressione e al momento non so nemmeno quale strada prendere", ammette Lewa.

RENAN LODI

Era stato accostato anche alla Roma, orfana dallo scorso inizio di ottobre di Angelino, ma alla fine il terzino sinistro brasiliano Renan Lodi ha deciso di tornare in patria. E' ufficiale, infatti, la firma con l'Atletico Mineiro. Il calciatore era svincolato e ha raggiunto un accordo con il club fino al 2030. Nella giornata odierna dovrebbe arrivare a Belo Horizonte per poi apporre la propria firma sul contratto dopo aver svolto le visite mediche di rito. Per Renan Lodi si tratta di un ritorno nel suo Paese natale dopo sei anni: nel 2019 lasciò l'Athletico Paranaense per firmare con l'Atletico Madrid di Diego Simeone, con un esborso di circa 22 milioni di euro per i 'Colchoneros'.

La nota ufficiale

A renderlo noto è stato lo stesso Galo, con un comunicato comparso sul proprio sito ufficiale. Questa la nota: "L'Atlético Mineiro annuncia di aver raggiunto un accordo su tutti i termini per l'ingaggio del terzino sinistro Renan Lodi con un contratto quinquennale. La firma definitiva del contratto e l'annuncio ufficiale avverranno dopo il completamento e l'approvazione degli esami medici".