Fiorentina, Richardson fuori rosa dopo l'intervista non autorizzata: tre società su di lui

Niente trasferta di Parma per Amir Richardson. Il centrocampista è stato escluso dall’elenco dei convocati della Fiorentina dopo le dichiarazioni rilasciate a L'Équipe, nelle quali - senza il via libera del club - ha espresso apertamente la volontà di lasciare Firenze, indicando anche la sua destinazione preferita: il Nizza. Una presa di posizione che, come spiega il portale FirenzeViola.it, non è passata inosservata e che ha portato mister Paolo Vanoli a tenerlo fuori per la sfida del Tardini.

Il tecnico aveva provato a rilanciarlo dopo un lungo periodo ai margini sotto la gestione di Stefano Pioli, ma i tentativi di reinserimento non sono bastati a cambiare il suo umore né a fargli accettare la prima parte di stagione. Le parole a mezzo stampa, arrivate peraltro in un momento di silenzio comunicativo da parte del club, non sono state gradite dalla società gigliata, che ha deciso di prendere una posizione netta.

Il futuro del marocchino appare dunque sempre più lontano da Firenze. Richardson è tra i profili in attesa del mercato per voltare pagina: il Nizza resta una pista concreta, ma sul giocatore si sono mossi anche club italiani. In Serie A, infatti, si registrano gli interessi del Genoa di Daniele De Rossi e dell’Hellas Verona, già informatosi sul suo conto nella scorsa estate.