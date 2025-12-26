Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Palermo, Inzaghi non si fida del Padova: "Ha spirito e qualità, non è lì per caso"

© foto di Federico Serra
Daniele Najjar
Oggi alle 19:38Serie B
Daniele Najjar

"Il Padova è una squadra costruita con intelligenza, con un bravo allenatore. Non vinci quattro partite in trasferta, su campi anche difficili, se non hai spirito e qualità": così ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, alla vigilia della gara dei rosanero contro i biancoscudati.

Detto questo, Inzaghi ricorda ai suoi le ambizioni per questa annata che sta sicuramente regalando entusiasmo ai tifosi, ecco le sue parole riportate da Mediagol.it: "Noi siamo il Palermo, giochiamo in casa nostra, abbiamo la nostra gente e dobbiamo fare una grande partita. Dubbi di formazione alla vigilia del match? Sì, domani mattina faremo ancora qualcosa in hotel. Dobbiamo capire come sta qualche giocatore, chiaramente cercheremo di recuperarne qualcuno.

La striscia positiva per il Palermo è salita a 5 gare consecutive, ma non c'è da cantar vittoria troppo presto: "Come dicevo prima, nelle ultime cinque partite abbiamo fatto il nostro dovere" - aggiunge Inzaghi - ". Poi è chiaro che vorremmo sempre vincere, ma ci sono anche gli avversari. Domani è inutile nasconderci: abbiamo una grande possibilità di chiudere bene l’anno e di fare un altro balzo in avanti in classifica. Mi aspetto di vedere quello che ho visto negli ultimi allenamenti".

