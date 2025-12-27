Zirkzee o Raspadori? In attesa del suo regalo di Natale, Gasperini perde Pellegrini per un mese

Joshua Zirkzee o Giacomo Raspadori? Il mercato invernale è alle porte e la Roma sta lavorando in modo concreto per rinforzare il reparto offensivo. La dirigenza giallorossa è consapevole della necessità di inserire un attaccante capace di garantire gol, profondità e soluzioni alternative, soprattutto alla luce di una seconda parte di stagione che si annuncia fitta di impegni tra campionato e coppe. I nomi sul tavolo sono diversi, ma l’obiettivo è chiaro: aggiungere gol e fantasia a un reparto avanzato fin qui deludente.

In questo contesto, però, a Trigoria è arrivata una notizia inattesa che rischia di accelerare ulteriormente le riflessioni sul mercato. L’infortunio di Lorenzo Pellegrini, fermato da una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro, rappresenta una tegola pesante per Gian Piero Gasperini. Lo stop, stimato tra le tre e le quattro settimane, priverà la Roma di uno dei suoi riferimenti tecnici in una fase cruciale, costringendo l’allenatore a ridisegnare ulteriormente assetti e gerarchie offensive.

Dagli ultimi allenamenti arrivano comunque anche segnali incoraggianti: Artem Dovbyk e Mario Hermoso sono tornati a lavorare con il gruppo e puntano alla convocazione. Ancora differenziato invece per Leon Bailey, che difficilmente sarà disponibile per l’ultimo impegno del 2025 col Genoa lunedì sera all'Olimpico.