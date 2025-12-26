Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Empoli, Dionisi sul Frosinone capolista: "Non mi sorprende, rientrano in 3 dagli infortuni"

© foto di Federico Serra
Daniele Najjar
Oggi alle 22:23Serie B
Daniele Najjar

Il tecnico dell'Empoli, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara dei suoi contro la capolista Frosinone. "Non mi sorprende l’inizio del Frosinone" - le sue parole riportate da Empolichannel.it - ". Non era scontato ottenere questi risultati dopo 17 partite. Siamo le due squadre più giovani, per certi aspetti ci somigliamo", ha fatto notare.

Parlando dei prossimi rivali ha aggiunto: "Stanno raccogliendo i frutti dello scorso anno. Sarebbe bellissimo festeggiare la fine dell’anno davanti ai nostri tifosi, è una partita importante per la classifica e per la squadra che affrontiamo. Interrompere il loro percorso non sarà facile, arrivano da cinque vittorie consecutive. Troveremo una squadra difficile da affrontare, dovremmo essere bravi a contenerli".

In merito alle condizioni della squadra ha fatto sapere: "In alcuni ruoli non abbiamo avuto ricambi. Fortunatamente recuperiamo dei giocatori, ci saranno sia Curto che Ebuehi. In più rientra Popov che si è allenato tutta la settimana dopo l’influenza. Non ci saranno Pellegri, Saporiti e Lovato. (Rientra anche Shpendi, ndr.)".

Poi sul rapporto con Alvini: "Io e Massimiliano (Alvini, ndr.) ci conosciamo. Sarà molto bello ritrovarlo. Lo scorso anno ha lottato per salvarsi e quest’anno è prima in un girone di andata che deve ancora terminare. Il bello di questa categoria è che se non ti dai per vinto puoi raggiungere dei risultati importanti. Gli faccio i complimenti, augurandoli di continuare a fare bene dopo la partita di domani (ride, ndr.)".

