Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Baroni: "Contro il Cagliari voglio lo spirito Toro. Simeone titolare? E' possibile"

Baroni: "Contro il Cagliari voglio lo spirito Toro. Simeone titolare? E' possibile"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:00Serie A
Emanuele Pastorella

Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha presentato la sfida di oggi pomeriggio alle 15 contro il Cagliari allo stadio Olimpico Grande Torino. Queste le sue dichiarazioni raccolte da Tuttomercatoweb.com:

Come si affronta il Cagliari? Che tipo di squadra è? Dove il Toro può fare la differenza?
"Il Cagliari è una squadra centrata, viva, compatta, fisica e con grande mentalità. Non c’è un punto dove fare la differenza, si tratta di essere squadra in tutto e per tutto".

Come giudica un tecnico giovane come Pisacane?
"Pisacane ha dimostrato di saper fare bene. Ha la personalità che aveva anche da calciatore, ha idee chiare e ha il pieno appoggio della società che lo ha lanciato. Se oggi il Cagliari è una squadra che funziona è molto merito suo"

Cosa rappresenterebbero tre vittorie consecutive in questo momento della stagione?
"Dobbiamo essere concentrati sulla partita e non dobbiamo pensare a quello che potrebbe essere, pensiamo soltanto a quello che sarà. Perché ci aspetta una partita tosta e difficile"

Le ultime vittorie hanno permesso di raggiungere una posizione di classifica tranquilla. Pensa che adesso, visto il calendario più abbordabile, ci sia la possibilità di cambiare anche la prospettiva della stagione pensando a traguardi più ambiziosi?
"Nella nostra cultura calcistica spesso basta una settimana buona o meno buona per spostare giudizi e prospettive. Il Torino è una società che si è posta un programma con la freccia all’insù, il che significa lavorare per migliorare la scorsa stagione e costruire qualcosa che sia duraturo. La costruzione non dipende però da una partita, la costruzione passa da una serie di componenti che devono tutte migliorare singolarmente, in modo da poter poi avere una crescita collettiva di rilievo. Allora viviamo con intensità questo presente per cercare di avere tutti insieme un futuro ambizioso".

L’ultima partita ha fissato il livello di prestazione sotto il quale lei ha detto che non bisogna scendere, ma ha detto che ci sono ampi spazi di miglioramento? Qual è l’aspetto principale dove la squadra può fare di più oppure meglio?
"Nell’intensità di gioco e nella convinzione. La squadra dev’essere più attiva esattamente come nelle ultime partite. Deve aspettare meno e muoversi di più: questo è l’aspetto principale. Essere una squadra meno bloccata e più volitiva"

Prima del Sassuolo lei aveva chiesto e poi ha ottenuto di cancellare i cali di tensione. Oggi cosa chiede alla sua squadra?
"Chiedo al Toro di giocare con la mentalità che ci stiamo costruendo. E, soprattutto, chiedo che si esprima uno spirito forte e unico: uno spirito da Toro".

Come sta Simeone? È possibile rivederlo titolare in campo dal primo minuto?
"È possibile. Mi riservo di valutare ancora le sue condizioni complessive e poi deciderò".

Anche contro il Cagliari Paleari sarà il portiere titolare?
"Si. Gioca Paleari".

Casadei forse ha perso un po’ di fiducia. Anche da questo sono derivate le tre panchine?
"Compresa la Coppa Italia, Casadei ha giocato 15 partite consecutive ed è la prima volta che gli capita nel calcio dei professionisti. Ci sono assestamenti fisiologici di condizione fisica, come in forme diverse può essere capitato a Zapata. Ma Cesare si allena bene e per me è a tutti gli effetti un titolare".

Articoli correlati
Oggi in TV, torna la Serie A: Parma-Fiorentina a pranzo, stasera Pisa-Juventus Oggi in TV, torna la Serie A: Parma-Fiorentina a pranzo, stasera Pisa-Juventus
Le partite di oggi: il programma di sabato 27 dicembre Le partite di oggi: il programma di sabato 27 dicembre
Torino-Cagliari, le probabili formazioni: Casadei e Gineitis si giocano una maglia... Torino-Cagliari, le probabili formazioni: Casadei e Gineitis si giocano una maglia
Altre notizie Serie A
Juventus, rientra McKennie: Spalletti deve sciogliere due dubbi Juventus, rientra McKennie: Spalletti deve sciogliere due dubbi
Lazio, rivoluzione forzata: a Udine Sarri obbligato al 4-4-2 Lazio, rivoluzione forzata: a Udine Sarri obbligato al 4-4-2
Baroni: "Contro il Cagliari voglio lo spirito Toro. Simeone titolare? E' possibile"... Baroni: "Contro il Cagliari voglio lo spirito Toro. Simeone titolare? E' possibile"
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 dicembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 dicembre
Toni come Frey: "Modric miglior acquisto del 2025. In Serie A gioca con la sigaretta... Toni come Frey: "Modric miglior acquisto del 2025. In Serie A gioca con la sigaretta in bocca"
Fiorentina, Richardson fuori rosa dopo l'intervista non autorizzata: tre società... Fiorentina, Richardson fuori rosa dopo l'intervista non autorizzata: tre società su di lui
Roma, il tifoso Lino Banfi: "Scudetto? A me ha sempre preoccupato l'Inter" Roma, il tifoso Lino Banfi: "Scudetto? A me ha sempre preoccupato l'Inter"
Lazio, ritorno di fiamma per Valeri: il tifoso biancoceleste è un'idea per il dopo-Tavares... Lazio, ritorno di fiamma per Valeri: il tifoso biancoceleste è un'idea per il dopo-Tavares
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
1 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
2 Fiorentina, Richardson fuori rosa dopo l'intervista non autorizzata: tre società su di lui
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 dicembre
4 Tre buone notizie (e due brutte) per Spalletti in vista del Pisa. Intanto il Milan chiede Gatti
5 Zirkzee o Raspadori? In attesa del suo regalo di Natale, Gasperini perde Pellegrini per un mese
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Da Parma-Fiorentina a Roma-Genoa, le probabili formazioni del 17° turno di Serie A
Immagine top news n.1 Tre buone notizie (e due brutte) per Spalletti in vista del Pisa. Intanto il Milan chiede Gatti
Immagine top news n.2 Zirkzee o Raspadori? In attesa del suo regalo di Natale, Gasperini perde Pellegrini per un mese
Immagine top news n.3 Serie A, 17^ giornata LIVE: Juventus con Miretti, Dybala ancora falso nove
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti vuole iniziare il 2026 con Tonali: sul piatto può finire Jonathan David
Immagine top news n.5 Roma, buone notizie per Gasperini: Dovbyk ed Hermoso rientrano in gruppo
Immagine top news n.6 Runjaic difende Zaniolo: "Nessun problema con i compagni. E sul cambio sono state scritte cavolate"
Immagine top news n.7 Amorim gela il Napoli e le pretendenti: "Mainoo è il futuro del Manchester United"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.2 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
Immagine news podcast n.4 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, rientra McKennie: Spalletti deve sciogliere due dubbi
Immagine news Serie A n.2 Lazio, rivoluzione forzata: a Udine Sarri obbligato al 4-4-2
Immagine news Serie A n.3 Baroni: "Contro il Cagliari voglio lo spirito Toro. Simeone titolare? E' possibile"
Immagine news Serie A n.4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 dicembre
Immagine news Serie A n.5 Toni come Frey: "Modric miglior acquisto del 2025. In Serie A gioca con la sigaretta in bocca"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Richardson fuori rosa dopo l'intervista non autorizzata: tre società su di lui
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro-Cesena, i convocati di Aquilani: recupera solo Buglio, out in quattro
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, scontro salvezza con il Sudtirol. Abate: "Vari acciacchi, ma niente alibi"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Dionisi sul Frosinone capolista: "Non mi sorprende, rientrano in 3 dagli infortuni"
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: "C'è rabbia, abbiamo giocato il miglior primo tempo dell'anno"
Immagine news Serie B n.5 Monza, Bianco: "Campionato strano e pericoloso, dovremo continuare così"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Inzaghi non si fida del Padova: "Ha spirito e qualità, non è lì per caso"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Immagine news Serie C n.2 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone B
Immagine news Serie C n.3 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone A
Immagine news Serie C n.4 La C non si salva nemmeno quest'anno. Nuova esclusione: il Rimini non termina la stagione
Immagine news Serie C n.5 Lotta a tre per la Serie B? Attenzione all'outsider Cosenza: il punto sul Girone C di C
Immagine news Serie C n.6 Ravenna in vetta, ma classifica condizionata da esclusione del Rimini: il punto sul Girone B di C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Juventus, Spalletti vuole tre punti per avvicinarsi alla vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Lazio, Sarri mette nel mirino il sesto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Fiorentina, Vanoli spinge i viola: vietato fermarsi dopo la svolta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.2 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.3 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?