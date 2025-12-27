Juventus, rientra McKennie: Spalletti deve sciogliere due dubbi

La Juventus, ieri mattina, si è allenata per preparare la gara di questa sera contro il Pisa. Per questo match, Spalletti ha ritrovato McKennie, che venerdì si è allenato in gruppo. Anche Zhegrova sta bene e ha smaltito l’influenza. Mentre non saranno a disposizione per la sfida di questa sera Conceicao e Cabal. Il portoghese e il colombiano, ieri, hanno lavorato a parte. Perciò non si correranno rischi e, con grande probabilità, stamani non saranno sul volo che porterà la Juventus a Pisa. Dunque, senza Conceicao, dovrebbe toccare a Miretti, con Zhegrova che dovrebbe partire dalla panchina ed entrare a gara in corso. Anche perché il kosovaro fa più fatica a difendere e dunque sembra difficile che possa essere titolare.

McKennie uomo indispensabile per Spalletti.

Luciano Spalletti, in più occasioni, ha sottolineato che Weston McKennie è il giocatore ideale per ogni allenatore. Tant’è che, da quando guida la Juventus, il tecnico di Certaldo non ha mai rinunciato all’americano. McKennie è un giocatore duttile che può agire sia in mezzo al campo, ma anche sulla trequarti o sulle fasce. Perciò Spalletti preferisce averlo sempre in campo e gli ha ritagliato un ruolo fondamentale per la sua Juventus. L’americano, fino ad ora, ha quasi sempre giocato sulla fascia destra e sarà così anche contro il Pisa. I numeri di McKennie, durante la gestione di Spalletti, parlano chiaro. Il numero 22 bianconero ha giocato ben 11 partite, segnato 2 gol e realizzato 3 assist. Mentre, nel periodo di Igor Tudor, McKennie giocava con meno continuità e spesso partiva dalla panchina. Con l’allenatore croato, l’americano ha giocato solo 6 partite, senza segnare e senza fornire assist. Adesso l’americano è tornato ad essere una delle colonne della Juventus e la sua volontà è quella di poter restare a Torino per molti altri anni. Perciò la sua speranza è quella di poter rinnovare il suo contratto con la Vecchia Signora.

Miretti al posto di Conceicao.

Per la gara contro il Pisa, Luciano Spalletti dovrebbe confermare l’impianto tattico del 3-4-2-1, affidando ancora una volta la porta a Di Gregorio. Nel reparto arretrato rientrerà Koopmeiners dopo aver scontato la squalifica, con Kalulu confermato e un ballottaggio aperto tra Bremer e Kelly, che potrebbero anche alternarsi a gara in corso. A centrocampo ci sarà ancora McKennie, che ha smaltito il fastidio fisico accusato contro la Roma; perciò l’americano agirà sempre sulla destra, con Cambiaso confermato sulla corsia di sinistra, mentre Locatelli e Thuram giocheranno al centro. Sulla linea dei trequartisti non ci sarà Conceicao, che non ha smaltito il fastidio alla coscia e, salvo sorprese, non verrà convocato. Al posto del portoghese si muoverà Miretti, che occuperà la zona di campo accanto a Yildiz, a supporto dell’unica punta. Davanti, infine, il duello è tra Openda e David, con il belga che al momento sembra avere qualche chance in più rispetto al canadese.