Modena, Sottil: "C'è rabbia, abbiamo giocato il miglior primo tempo dell'anno"

Andrea Sottil, tecnico del Modena, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita persa per 2-1 al "Braglia" contro il Monza: "In questo momento proviamo rabbia e rammarico perché abbiamo giocato il miglior primo tempo dell'anno contro una squadra molto forte e meritavamo anche il doppio vantaggio. Poi ci siamo fatti trovare impreparati su un cross innocuo e su un calcio d'angolo: sui due gol subiti c'era da essere molto più attenti, ma la squadra ha mantenuto la sua identità fino alla fine. Dispiace non aver chiuso questa prima parte del nostro percorso almeno con un pareggio".

Vi manca qualcosa nelle letture singole? C'è da migliorare sotto questo aspetto...

"Sono d'accordo. La fase difendente, la media inglese e la tabella dei gol subiti sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi prefissati. Lavoriamo tanto su video ed esercitazioni: se prendi gol perché gli avversari sono stati più bravi lo accetti mentre subire le reti così fa rabbia, ma lo sanno anche i ragazzi. Sono molto fiducioso, c'è stata una prestazione di livello e il gruppo si è mostrato molto disponibile a migliorarsi: ritorneremo ad essere performarmi e a raccogliere punti".

Come mai ha sostituito Massolin?

"Ha fatto 70 minuti di alto livello in entrambe le fasi, era molto stanco. Sono dell'idea che non si debba mai perdere l'equilibrio contro questo tipo di squadre, quindi l'ho tolto per inserire Mendes e abbiamo finito con Pyyhtia che è una mezzala offensiva e con Di Mariano aperto a sinistra. Sono soddisfatto di tutti".

Come sta la squadra dal punto di vista mentale? Avete accusato il calo in classifica?

"Nessuno ci ha chiesto di vincere il campionato direttamente. Siamo superiori alla Reggiana e non lo dico con presunzione, poi abbiamo perso con Cesena e Catanzaro che hanno fatto i Playoff, Venezia e Monza che giocavano la Serie A e sono due corazzate. Bisogna valutare bene e con lucidità con chi abbiamo perso. Questo è un progetto nuovo, la squadra è cambiata tanto e abbiamo fatto una prima parte straordinaria. Non abbiamo raccolto come volevamo nelle ultime partite, ci mancano 4-5 punti ma bisogna mantenere la calma: ci andiamo a riposare scontenti, siamo dispiaciuti ma conosco solo il lavoro per uscire da questo momento. Il 3 gennaio ripartiremo forte per preparare il match con il Padova, con maggiore convinzione e più maturità nell'evitare certe sbavature".