Roma, buone notizie per Gasperini: Dovbyk ed Hermoso rientrano in gruppo
La Roma di Gian Piero Gasperini si prepara ad ospitare il Genoa dell'ex Daniele De Rossi: domenica 28 gennaio la sfida allo stadio Olimpico, alle 20.45. Una potenziale trappola per i giallorossi, che devono risollevarsi dopo la recente sconfitta subita per mano della Juventus.
Il tecnico Gian Piero Gasperini può sorridere per le notizie che giungono dall'infermeria. Come riporta Sky Sport infatti nell'allenamento effettuato in data odierna da Dybala e compagni, si sono rivisti lavorare con il resto del gruppo sia Artem Dovbyk che Mario Hermoso. Entrambi i giocatori dunque possono considerarsi ormai recuperati. Ora dovranno ritrovare la forma migliore ed il ritmo per mettere in difficoltà l'allenatore nelle scelte, ma entrambi puntano alla convocazione contro il Grifone.
Diverso il discorso invece per Leon Bailey. L'attaccante infatti ha lavorato ancora in campo, ma ancora con lavoro personalizzato, a parte. Probabile dunque che salti questa gara che chiuderà il 2025 per puntare a rientrare in quella successiva, che aprirà l'anno nuovo (il 3 gennaio 2026 contro l'Atalanta, a Bergamo).