Juve Stabia, scontro salvezza con il Sudtirol. Abate: "Vari acciacchi, ma niente alibi"

© foto di Stefano Scarpetti
Daniele Najjar
ieri alle 23:00Serie B
Daniele Najjar

La Juve Stabia si prepara alla sfida in programma contro il Sudtirol. Il tecnico Ignazio Abate ha parlato presso la sala stampa del “Romeo Menti” per presentare il match. Di seguito le dichiarazioni: "Affrontiamo una squadra forte, fisica che fuori casa non ha mai perso se non a Venezia in un campo dove difficilmente altre squadre faranno punti. Sarà una partita che si giocherà principalmente sulle seconde palle e dovremmo prepararci nel migliore dei modi".

Parlando dello stato di salute della sua squadra, ha aggiunto: "In settimana ci sono stati vari acciacchi, ma non voglio alibi, sarà uno scontro salvezza e dovremmo dare il tutto per tutto prima del meritato riposo. Mi auguro che la città ci accompagni domani, più di quello che stiamo facendo é dura. I ragazzi si rispecchiano in questa città e per domani spero in una grande cornice di pubblico, perché uno stadio che ti spinge è come avere un uomo in più in campo".

Parlando dell'avversario, ha dichiarato: "Il Sudtirol è una squadra molto aggressiva, verticale con due punte che attaccano sempre la profondità, sarà una gara complicatissima, ci saranno tante palle da ripulire ma poi dobbiamo essere bravi a mettere palla a terra perché le partite si possono vincere in vari modi. Domani tutti disponibili tranne Varnier, ho tutto ben chiaro, la formazione già è pronta così come il piano B, ci siamo allenati anche il 25 e i ragazzi si sono presentati con la mentalità giusta. Ho grande stima e rispetto per mister Castori, ha quasi 600 panchine in serie B, per restare a questi livelli vuol dire che hai una preparazione importante per la categoria, sarà un onore affrontarlo domani. Siamo focalizzati sulla partita di domani, poi penseremo al mercato ma sono allineato con il pensiero del direttore, se qualcuno che gioca meno vorrà andare via lo lasceremo partire, qui nessuno ha il posto assicurato ma bisogna lottare per conquistarselo, preserveremo il gruppo prima di tutto".

