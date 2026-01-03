Inter, Valentín Carboni in Argentina per riprendere confidenza. Dopo sei mesi al Genoa

Valentin Carboni avrà una nuova esperienza, stavolta lontana dall'Italia. Perché l'attaccante, di proprietà dell'Inter, è vicinissimo a giocare per il Racing di Avellaneda, club condotto da un'altra vecchia conoscenza dell'Inter come Diego Milito. Carboni ha iniziato la stagione con la maglia del Genoa, senza però riuscire a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Zero gol messi a segno e fine del prestito, tornando all'Inter per poi essere girato in un altro club per cercare di fare esperienza e ricominciare nella trafila iniziata.

Perché Carboni era uno dei giovani migliori e più considerati del panorama italiano ed europeo: se l'Olympique Marsiglia lo avesse riscattato sarebbe stato il teenager più costoso della storia della Ligue 1. Con il Racing potrebbe quindi riprendere confidenza e giocare molto, in un percorso di crescita che dovrebbe essere fino al termine della stagione, salvo poi ritornare in Europa.

Quarantotto le presenze in Serie A finora per il sudamericano, figlio d'arte, con 2 gol e 4 assist. Tanto da godersi anche le attenzioni della nazionale argentina di Lionel Scaloni, avendoci già esordito un anno e mezzo fa, arrivando a tre partite giocate. Prima, appunto, dell'infortunio che lo ha tenuto fuori dalla scorsa stagione con l'Olympique Marsiglia e che, probabilmente, lo ha penalizzato anche per quest'anno. Ora una nuova esperienza, nella sua terra natia.