Inter, Carboni fatica anche al Racing. Ma con altri 20 minuti scatterà un bonus per gli argentini

L'avventura di Valentin Carboni in Argentina non sta andando come avrebbe sperato il talentuoso classe 2005 di proprietà dell'Inter. L'ex Genoa ha giocato da titolare le prime tre partite, ma è sempre stato sostituito intorno al 60' e il Racing Avellaneda ha perso tutti e tre i match. Un dato che ha convinto il tecnico Gustavo Costas a metterlo in panchina: la scelta ha pagato, visto che la squadra è tornata alla vittoria.

Il problema per Carboni è stato anche il fatto di non aver partecipato a nessuna delle amichevoli pre-campionato. Il calcio sudamericano è molto diverso da quello europeo e di conseguenza il ritmo e il modo di interpretare la partita cambia radicalmente per Carboni, ormai disabituato a giocare in patria. Secondo quanto riportato da Olé, in ogni caso l'Academia è a un passo dal far scattare un bonus: ogni quattro partite in cui Carboni giocherà almeno 20 minuti per ciascun incontro, il Racing riceverà 168.500 euro, fino a un massimo equivalente allo stipendio annuo del giocatore